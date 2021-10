Le mardi 5 octobre est un grand jour pour Microsoft. La firme américaine vient, justement, de lancer son nouveau système d’exploitation Windows 11. Cependant, cette journée est aussi le moment pour inaugurer le lancement d’Office 2021, nouvelle version de la suite bureautique à destination des entreprises et consommateurs ne souhaitant pas souscrire à un abonnement Office.

Le prix et les nouveautés de Microsoft Office 2021

Juste avant son lancement, Office 2021 a été détaillé par Microsoft. La firme de Redmond annonce ainsi que la nouvelle version perpétuelle de sa suite bureautique (LTSC) est disponible au prix de 149 $ dans sa formule Famille et Étudiant et 249,99 $. Le prix européen devrait ainsi être fixé à 149 euros et 249 euros.

Disponible pour les ordinateurs tournant sous Windows et macOS, Office 2021 vient bien évidemment apporter son lot de nouveautés. Outre une nouvelle interface reprenant les codes de Windows 11, les logiciels de la suite Microsoft Office s’agrémentent de plusieurs fonctionnalités.

Parmi les gros changements, on apprend que Microsoft Excel vient profiter de la fonction XLOOKUP afin de permettre aux utilisateurs de rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne. De son côté, le traitement de texte Word vient s’équiper d’un mode de lecture plus immersif avec notamment une personnalisation au niveau de la couleur de la page grâce à différentes palettes de couleurs et d’images entre autres.

Pour des présentations encore plus clinquantes, PowerPoint s’arme d’un outil permettant de relire vos traits d’encre. Pour faire simple, cela permet de reproduire une écriture manuscrite directement sur une diapositive. Outlook dispose ensuite d’un outil de traduction permettant de traduire en près de 70 langues les mails, ainsi que d’une fonctionnalité d’annotation de mail et d’images dans le corps d’un mail.

Pour finir, les personnes faisant l’acquisition d’Office 2021 pourront profiter des outils de collaboration en temps réel de Microsoft 365. Ils seront cependant obligés de passer par OneDrive. Seulement 5 Go sont disponibles gratuitement pour ce service de stockage dans le cloud de Microsoft.