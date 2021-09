Difficile à anticiper et maîtriser, la dette technique est constituée par les coûts cachés d’une application ou d’un logiciel. Dans son dernier livre blanc, Kaliop, spécialiste de la transformation numérique et de l’innovation, vous livre néanmoins quelques symptômes qui ne trompent pas pour identifier la dette technique de vos applications et vous donne des clés pour en réduire l’impact.

Au programme de ce livre blanc :

Qu’est-ce que la dette technique ?

L’impact de la dette technique

Comment évaluer sa dette technique ?

Comment gérer sa dette technique ?

Comment identifier une dette technique ?

Comme vous pourrez le découvrir dans ce guide, les symptômes les plus fréquents pour identifier la dette technique sont les suivants :

l’équipe de développement est de moins en moins véloce

les régressions fonctionnelles imprévisibles et hors de contrôle augmentent

les délais de correction de bugs deviennent impossibles à estimer

le turnover des équipes de développement s’amplifie

les coûts d’hébergement ne cessent d’augmenter

l’onboarding de nouveaux collaborateurs est laborieux et empirique

personne n’ose mettre à jour le stack technique obsolète.

Ces dysfonctionnements peuvent représenter des coûts considérables et avoir un impact direct sur le business d’une entreprise du secteur du digital.

Quels impacts ce phénomène peut-il avoir sur une organisation ?

Volontaire ou involontaire, la dette technique est la conséquence de décisions prises tout au long de la vie d’un projet digital. Elle peut avoir de graves conséquences sur vos projets IT. À chaque itération se crée une dette constante, à laquelle s’ajoute un intérêt à l’itération suivante.

Ce phénomène va peser également sur le moral des équipes et directement entraîner un turnover élevé. Cette spirale infernale doit être stoppée dès le début pour éviter que l’impact sur l’ensemble de l’organisation ne soit trop important.

Découvrez dans ce livre blancs les outils et bonnes pratiques pour gérer au mieux votre dette technique.