Les données sont rapidement devenues l’élément central de toutes les stratégies marketing et relation clientèle, notamment en raison des évolutions des modes et habitudes de consommation. Les clients désirent désormais des expériences toujours plus personnalisées en temps réel, sur tous les canaux et pour tous types de produits/services tout en garantissant la confidentialité de leurs données. Élaborer des solutions pouvant garantir de telles expériences est néanmoins complexe et nécessite une unification des données souvent coûteuse et chronophage.

Il existe des solutions technologiques puissantes et sécurisées afin de proposer un moyen rapide d’interpréter ces données et de les transmettre à toutes les parties prenantes au sein d’une entreprise. Un moyen avéré pour établir une relation de confiance entre clients et marques sans compromettre l’efficacité et les résultats.

Le déploiement d’une CDP (Customer Data Platform) est indispensable pour les entreprises si elles veulent continuer à innover en proposant des expériences client uniques. Quels sont les avantages d’une telle plateforme ? A quelles problématiques complexes répondent-elles ? Quels aspects de la relation client se retrouvent boostés par ces nouveaux outils ? C’est à ces questions que les experts Adobe vont s’efforcer de répondre lors de 5 sessions dynamiques, en présentant leur solution Adobe Experience Platform - socle évolutif, ouvert et flexible des solutions Adobe Experience Cloud. A travers son événement qui se déroulera du 20 au 24 septembre sous la forme de cinq sessions en ligne gratuites, Adobe démontre l’importance de disposer des bonnes plateformes et outils pour délivrer des expériences toujours plus uniques et en temps réel, afin de se démarquer sur son marché et d’anticiper la demande client.

Un monde sans cookies où la donnée est reine

Depuis l’annonce de Google il y a quelques mois mettant fin aux cookies tiers d’ici 2023, les entreprises ont tiré la sonnette d’alarme et tentent d’anticiper la mise en place de nouveaux outils et solutions. Certains experts du secteur proposent de répondre dès maintenant aux enjeux de ce futur écosystème dépourvu de cookies. Lors de la session d’ouverture de Experience Makers en ligne le lundi 20 à 11h30, Sébastien Moraldo, Solutions Sales Specialist Data & Insight et Jonathan Fusellier, Solutions Consultant chez Adobe expliqueront comment capitaliser sur la donnée first-party pour proposer des expériences omnicanal en temps réel.

“Afin de prévoir les évolutions majeures du paysage digital tout en s’adaptant aux évolutions réglementaires (CNIL, RGPD, CCPA), les professionnels du marketing sont nombreux à se poser la question de la gestion des données personnelles. Le choix d’une Customer Data Platform (CDP) devient une priorité”, Sébastien Moraldo, Solutions Sales Specialist Data & Insight (Adobe)

Mathilde Arai, Manager Solutions Consulting, et Wouter Van Geluwe, Technical Evangelist, tous deux experts techniques chez Adobe, interviendront le mardi 21 septembre à 11h30 pour partager les bonnes pratiques en matière de gouvernance de la donnée (manier des identifiants multiples dans le respect des évolutions du cadre réglementaire).

Accroître l’engagement avec des parcours omnicanaux

Nombreuses sont les entreprises qui placent le parcours client au cœur de leur stratégie. Tandis que l’écosystème se complexifie, identifier efficacement les parcours les plus générateurs d’impact permet d’accroître considérablement l’engagement de la clientèle. Lors de leur intervention le 22 septembre prochain, les experts d’Adobe, Paul Patrice, Solutions Sales Specialist Data & Insight, et Mathieu Deschamps, Solutions Consultant, expliqueront pourquoi il est primordial pour les marques d’engager leurs clients grâce à des parcours conversationnels et omnicanaux.

Le jour suivant, Stephanie Maziol, Customer Journey Management & Commerce Go To Market Sales Lead, Western Europe et Laurent Valenza, Solutions Consultant chez Adobe, aborderont la planification de campagnes en temps réel pour des expériences sur-mesure.

“Courses livrées en une heure, jouet commandé pour un retrait le jour même. Les campagnes ne sont dorénavant plus planifiées uniquement en fonction des évènements ou produits poussés par la marque. Toute une nouvelle génération d’outils permet aujourd’hui d'orchestrer les campagnes pour conjuguer dans la même application des messages programmés en batch et des interactions personnalisées dans l’instant”, Stephanie Maziol, Customer Journey Management & Commerce Go To Market Sales Lead, Western Europe

Quels enjeux dans le choix d’une plateforme ? Quelles attentes en termes d’expérience client ? Comment gérer la gouvernance tout en répondant aux enjeux d’architecture, de temps-réel, de confidentialité et de sécurité des données ? Pour répondre à ces questions et clôturer cette semaine d’échanges, le vendredi 24 septembre, Dimitri François (GTM Sales Lead, Adobe Experience Platform, Data & Insights) sera accompagné par l’un de ses partenaires : au travers de ce retour d’expérience, ils reviendront sur les avantages du socle technologique Adobe Experience Platform et partageront leurs conseils et bonnes pratiques.