Une révolution est en marche pour les acteurs de l’industrie à travers le monde. La digitalisation n’est plus une option. Prendre le virage du numérique va permettre aux entreprises industrielles de se transformer en optimisant les coûts de fabrication, en améliorant la production et en renforçant les relations commerciales. Une étape cruciale pour l’avenir de l’industrie. Pour y voir plus clair, Smile organise la conférence Be All Industry le 7 septembre 2021. L’occasion idéale pour les entreprises industrielles de se plonger dans ce monde du numérique.

7 workshops pour se plonger dans la transformation numérique

À l’occasion de cet événement, de nombreux workshops seront organisés pour vous aider à comprendre la transformation numérique de l’industrie. Vous découvrirez pourquoi il est essentiel de s'adapter aux nouveaux modes de consommation et les similitudes entre les clients B2B et les clients B2C sur les différents canaux de vente.

Le digital est la pierre angulaire qui permettra aux acteurs de l’industrie de réussir leur transformation. En participant à cet événement du 7 septembre, vous écouterez notamment les retours d’expérience de plusieurs grandes entreprises comme Renault, Somfy, Sonepar, Igual, ou encore Groupe Atlantic .

Benoit Gachet, eCommerce and Digital Manager chez Somfy, vous expliquera comment leur plateforme internationale e-commerce est devenue un outil essentiel pour rendre le client plus autonome et limiter les coûts de traitement des commandes. Avec Sonia Mermet-Lyaudoz, responsable du Domaine Connaissance Client chez Renault, vous aurez de nouvelles perspectives pour l’acquisition et la fidélisation des clients.

S’adapter aux nouveaux usages de consommation

Au cours d’un autre workshop, Nicolas Gutron, responsable de la communication digitale chez Sonepar reviendra sur l’importance du contenu corporate. Vous découvrirez la stratégie digitale de la marque qui a décidé de mener une transformation ambitieuse pour devenir le premier distributeur de matériel électrique au monde à offrir à son client une expérience omnicanale entièrement digitale et synchronisée.

En participant à la conférence Be All Industry, vous aurez également le plaisir d’écouter Sébastien Lorenz, directeur d'EQT Digital chez EQT Partners. Il vous expliquera comment accompagner les acteurs du secteur industriel dans leur transformation digitale quand on est un fonds d'investissement. Enfin, Muriel Menand, Responsable RH et Marketing chez Igual reviendra sur le développement de leur plateforme e-commerce B2B conçue pour s'adapter aux nouveaux usages de leurs clients. N’oubliez pas de vous inscrire.