Plus besoin de le prouver, les entreprises l’ont compris, une profonde révolution numérique est en cours. Si certaines marques avaient jusque-là échappé à l’appel du digital, la crise sanitaire aura su les convaincre. L’avenir sera numérique ou ne sera pas. Cette digitalisation n’exclut pas les secteurs de l’industrie et manufacturing qui se tournent eux aussi vers des outils et nouvelles technologies numériques pour améliorer leurs performances.

L'ensemble du secteur s'engage à perfectionner leur expérience clients B2B, qu'il s'agisse de problèmes de commerce électronique, de plateformes de contenu ou du déploiement de marques internationales. Souvent, numériser les entreprises industrielles signifie optimiser les coûts de fabrication, améliorer la production et renforcer les relations commerciales. Dans le contexte hyperconcurrentiel actuel, les responsables industriels doivent adopter de nouvelles solutions innovantes pour changer leurs habitudes commerciales et s'adapter aux derniers modes de consommation. Le numérique est une source majeure d'opportunités pour les secteurs de l'industrie et manufacturing.

Comment les entreprises industrielles peuvent-elles entamer leur transformation numérique ? Comment faire de ces changements une priorité stratégique pour les marques ? Quelles sont les bonnes pratiques des bons élèves du secteur ?

Grâce à un événement web organisé en partenariat avec Adobe, AWS, Oro, Ibexa, Liferay et Akeneo le 7 septembre prochain, les professionnels du secteur qui souhaitent lancer ou accélérer leur activité numérique et eCommerce pourront bénéficier des conseils et retours d'expériences des experts de SMILE, leader européen du service numérique open source et de ses partenaires prestigieux. Be All, le rendez-vous incontournable pour tous les décideurs qui souhaitent lancer ou accélérer leur activité numérique et eCommerce.

Accélérer sa transformation digitale pour mieux répondre aux besoins des clients

La journée commencera par l’intervention de Benoit Gachet, Responsable eCommerce et Digital de Somfy. Il expliquera notamment comment le numérique peut réduire significativement les appels téléphoniques et traiter les milliers de commandes des petits installateurs.

Les participants découvriront tous les avantages de la plateforme eCommerce internationale, outil indispensable pour l’autonomie de la clientèle et la diminution des coûts de traitement des commandes. Puis, Sonia Mermet-Lyaudoz, Customer Knowledge Area Manager chez Renault, expliquera comment le eCommerce devient un levier essentiel à la “Renolution” en marche et accélérer la stratégie D2C d'acquisition et de fidélisation des clients.

L’experte présentera notamment les clés du succès et les grands projets nécessaires à cette transformation. Par le biais d’exemples concrets, cet événement proposera aux participants de se projeter dans une démarche de transformation digitale. Nicolas Gutron, responsable de la communication digitale chez Sonepar, groupe familial indépendant et leader dans la distribution de matériel électrique aux professionnels, reviendra sur la manière dont Sonepar combine la présence du commerce électronique B2B tout en maintenant l'identité spécifique de près de 100 marques dans 40 pays.

Adopter une stratégie numérique B2B ambitieuse et novatrice

Grâce à l’intervention des experts de EQT Partners comme Sébastien Lorenz, directeur d'EQT Digital, les participants découvriront comment les fonds d’investissement proposent d’accompagner les acteurs du secteur industriel dans leur transformation numérique. Sébastien Lorenz expliquera comment EQT s'efforce de consolider le portefeuille d'entreprises B2B en soutenant les leaders numériques de demain et entreprises industrielles.

Lors de cet événement consacré à l'industrie et manufacturing organisé par Smile, les participants découvriront comment une plateforme eCommerce B2B aide à gérer les processus de vente et à augmenter le chiffre d'affaires ? Muriel Menand, Responsable RH et Marketing chez Igual, Distributeur de produits de nettoyage et de matériel d'hygiène, interviendra pour partager son expérience. Elle traitera de la transformation que Igual a entamée en lançant une toute nouvelle plateforme e-commerce B2B. Enfin, cet événement donnera l’opportunité aux participants d’assister à une conférence animée par Lily Jong, PDG de PVG, société internationale d'approvisionnement et de services spécialisée dans les solutions de climatisation et de confort dans et autour de la maison. Lily Jong se concentrera sur le défi auquel son entreprise est confrontée lorsqu'il s'agit d'adopter une stratégie numérique B2B ambitieuse et novatrice.