Le 24 juin 2021, Ibexa organisait son événement annuel : Ibexa Engage. Tout au long de cet après-midi, plusieurs experts ont tenté d’apporter des éléments pour répondre à une problématique centrale : quels sont les leviers d’évolution des canaux de vente B2B qui peuvent permettre de répondre aux nouveaux besoins des acheteurs ? Aujourd’hui, Ibexa vous propose d’accéder gratuitement à ces différents webinars. L’occasion de découvrir les retours d’expérience de plusieurs PDG et experts sur les bouleversements de leurs modèles commerciaux.

Comment diversifier vos canaux de vente en 2021 ?

En accédant aux webinars Ibexa, vous pourrez écouter les conseils d'experts en e-commerce B2B et apprendre comment diversifier vos canaux de vente. Vous comprendrez également pourquoi nous observons une réapparition du Portail et comment cela joue un rôle essentiel dans la transformation numérique. Une tendance qui marque les mois qui viennent de s’écouler. Dans le détail, voici le programme de votre visionnage :

Comment augmenter vos revenus en diversifiant vos canaux de vente ?

L’amélioration de la marque et de l’expérience numérique

La réapparition du Portail sur l’ensemble des marchés B2C et B2B

Accélérer la croissance de votre entreprise grâce au e-commerce B2B

Table ronde avec Jean-François Mathieu, Élodie Picourt et Ghassan Kara

Des webinars pour accélérer la croissance de votre entreprise

Le contexte de crise sanitaire mondiale que nous connaissons tous à obligé les entreprises B2B à repenser leur modèle de vente. L’acte d’achat n’est plus la seule étape sur laquelle ces entreprises doivent se concentrer. Il est primordial de penser à l’expérience que vous allez faire vivre à votre consommateur. Une tendance qui se confirme : “79% des acheteurs B2B ont déclaré que le contenu du fournisseur gagnant avait un impact significatif sur leur décision d'achat”.

C’est un véritable changement de paradigme qui oblige les entreprises à se réinventer. Le visionnage des différents webinars Ibexa Engage va vous permettre de consolider vos connaissances et de les mettre en application dans votre entreprise. Peu importe le stade de votre marque et son avancée dans la transformation digitale. Vous trouverez forcément des leviers intéressants à déployer au sein de votre entreprise. Comme le précise Ibexa, l’idée est simple : “cet événement est fait pour aider les entreprises à accélérer leurs ventes et augmenter la croissance avec des expériences client fluides”.