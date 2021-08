Cela fait maintenant quelques années que Google investit massivement pour ériger de nouveaux campus dans le territoire de la Silicon Valley. Depuis 2018, la firme de Mountain View a en effet, dépensé près de 389 millions de dollars pour des terrains au nord de San José (Californie). CNBC vient récemment de rapporter les propositions préliminaires concernant les projets de Google pour ces espaces.

L’occasion pour nous de découvrir des plans déposés par Google en tant qu’installations de R&D (Recherche et développement) avec notamment un centre pour les opérations matérielles et un nouveau campus technologique distinct, accessible au public. Ces derniers se situeraient entre le siège social de Google se situant à Mountain View et le futur mégacampus de San José. La firme américaine aurait ainsi décidé de nommer ce nouveau campus « Midpoint », soit le « point médian » ou « milieu » en français.

Un campus supplémentaire en Californie pour Google

Directement situé dans la Silicon Valley, le futur campus technologique « Midpoint » de la firme de Mountain View compterait cinq immeubles de bureaux reliés par une passerelle piétonne au-dessus d'une route. Ce dernier serait notamment adjacent à trois bâtiments industriels dédiés à certaines opérations de la division matérielle de Google.

D’après les plans et permis consultés par CNBC, ces bâtiments disposeraient de multiples « salles de réunion, des espaces de détente, des micro-cuisines, des plateformes d'équipement, des bandes transporteuses et un entrepôt d'expédition ». Les documents font notamment référence aux termes « Google Hardware » et « Nest », soit le hardware développé par Google ainsi que sa gamme d’objets connectés.

Grâce à ces informations, il semble que ce nouveau campus pourrait avoir un lien avec les récentes annonces de Google. La firme de Mountain View a par exemple, annoncé récemment quelques détails sur ses futurs smartphones : les Pixel 6 et 6 Pro. À travers ces appareils, Google proposerait, en effet, ses propres processeurs au détriment des puces Qualcomm.

Il faut aussi souligner que l’entreprise a finalisé l’acquisition de Fitbit en janvier dernier, une société spécialisée dans les dispositifs de suivi et de montres connectées. Les Chromebook de la marque sont aussi un élément important pouvant justifier la création d’un campus tourné vers la division matérielle de Google.