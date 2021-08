Counterpoint Researchvient de publier un rapport sur le marché des smartphones dans le monde durant le deuxième trimestre 2021. Parmi les tendances constatées, le cabinet d’analyse souligne des expéditions records pour Apple grâce au succès de ses iPhone 12 ou encore le passage de Xiaomi en place de numéro 2 sur le marché mondial des smartphones.

Xiaomi et Samsung au coude à coude sur marché des smartphones au deuxième trimestre 2021

Le marché des smartphones aurait connu une baisse des livraisons mondiales de 7 % au second trimestre 2021 par rapport au précédent. Le cabinet explique notamment cette situation par la pénurie de composants ainsi que les restrictions liées à la crise sanitaire en Asie et en Europe. Les expéditions ont cependant augmenté de 19 % en un an. Les revenus mondiaux des livraisons en gros de smartphones ont quant à eux dépassé les 96 milliards de dollars, soit une hausse de 25 % en glissement annuel.

Au niveau des parts de marché, le directeur de la recherche chez Counterpoint, Tarun Pathak, déclare tout d’abord que même « si Samsung a conservé la première place, sa part de marché a chuté de plus de 3 % pour atteindre 18 % au deuxième trimestre 2021. Les expéditions ont diminué en raison de la faiblesse de la demande saisonnière dans certaines de ses régions clés comme l'Inde, l'Amérique centrale et latine et l'Asie du Sud-Est, suivie d'une interruption de la production au Vietnam en raison du COVID-19 ».

Du côté de Xiaomi, la situation est beaucoup plus satisfaisante avec une seconde place au classement grâce à un trimestre record avec notamment une augmentation de ses parts de marché en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe. L’analyste Hermeet Singh Walia souligne que le constructeur chinois a franchi le cap des 50 millions d’expéditions pour la première fois durant un trimestre. Selon lui, cela est principalement dû au fait que Xiaomi propose « une combinaison d'appareils haut de gamme et d'appareils de prix bas à moyen ».

En troisième place, Apple enregistre tout de même un record au niveau des expéditions lors du deuxième trimestre 2021 grâce à une offre et une demande toujours aussi forte autour des iPhone 12. Pour finir, Oppo continue de prendre des parts de marché à l’étranger pendant que Vivo assoit sa domination sur le marché chinois.