Chaque année, le nombre de propriétaires de smartphones continue sensiblement d’augmenter… Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen affirme que parmi les 75% de français qui en possèdent un, 90% d’entre eux s’y connectent au moins une fois par jour. En 2021, 87% du temps passé sur mobile est consacré aux applications mobiles.

Quand on sait que 65% des parcours d’achat démarrent sur smartphone, on comprend tout le potentiel de ce device. Au-delà du divertissement, le smartphone est devenu un véritable partenaire pour les marques : 38% des utilisateurs réalisent des achats depuis une application mobile…

Comment optimiser l’animation de votre stratégie mobile

Dans son livre blanc, Ad4Screen dévoile quelques best practices pour animer sa communauté sur mobile. Vous découvrirez notamment que le concours reste l’une des meilleures solutions pour dynamiser les périodes creuses. Autre piste intéressante : n’hésitez pas à intégrer des ventes privées et personnalisées sur mobile.

Pour que l’expérience utilisateur soit idéale, Ad4Screen vous rappelle dans son livre blanc qu’il est primordial que vous proposiez un parcours optimal à vos utilisateurs sur tous les devices. Voici le sommaire de ce livre blanc :

- Le marché mobile en chiffres

- Avant de commencer : quelle stratégie adopter ?

- Pourquoi et comment se servir des leviers internes

- Quel message et à quel moment ? Quelles créations et quels formats?

- Comment utiliser les push notifications et les messages in-app ?

- Les cas clients d’Ad4Screen

En téléchargeant le livre blanc d’Ad4Screen, vous découvrirez comment le push notifications peut augmenter votre taux d’acceptation. Grâce à l’AB Testing, vous allez pouvoir tester différentes stratégies de push, sur de petits échantillons, afin de maximiser l’impact sur la totalité de vos utilisateurs.

Bref, dans cet e-book vous aurez les clés pour comprendre comment booster vos conversions en touchant les bonnes personnes, au bon moment et en affichant le bon message. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc d’Ad4Screen pour optimiser la stratégie de votre entreprise.