Le 21 juin, le Toyota Research Institute (TRI) a dévoilé une vidéo montrant ce que ses robots sont désormais capables de faire. Ils s’adaptent plus aisément à différents environnements, comme une maison, et arrivent à identifier de nouvelles surfaces.

Les robots de Toyota détectent les objets transparents

L’année dernière, Toyota avait imaginé un nouveau type de robot, suspendu au plafond. Conçu spécialement pour les personnes âgées, son rôle est de les accompagner dans leurs tâches quotidiennes. Aujourd’hui, c’est un tout autre type de robot que présente l’entreprise : ceux capables de résoudre des tâches complexes pour eux, dans un environnement domestique.

Un des plus grands défis était de leur faire réussir à détecter les surfaces transparentes et réfléchissantes, difficilement identifiables pour eux. Comme l’explique Toyota, “la plupart des robots sont programmés pour réagir aux objets et à la géométrie devant eux sans prendre en compte le contexte”. Cela explique leur difficulté à détecter une table en verre ou un grille-pain brillant. Ainsi, il leur est compliqué d’exécuter leurs tâches dans une maison, qui regorge de ce type d’objet.

"Pour surmonter cela, les ingénieurs du TRI ont développé une nouvelle méthode d'entraînement pour percevoir la géométrie 3D de la scène tout en détectant des objets et des surfaces. Cette combinaison permet aux chercheurs d'utiliser de grandes quantités de données synthétiques pour entraîner le système", explique Toyota.

Dans la vidéo, le robot est capable de déplacer un objet en travers de son chemin ou de nettoyer différents types de surface. Par ailleurs, à l’occasion de la journée mondiale du selfie, on le voit se prendre en photo et se filmer.

"Notre objectif est de développer des capacités robotiques qui amplifient, et non remplacent, les capacités humaines", insiste Max Bajracharya, vice-président de la robotique chez TRI. Pour le moment, l’institut poursuit ses recherches pour perfectionner ses robots pour peut-être, un jour, proposer leurs services au sein d’une maison ou d’une usine.