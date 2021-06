Une stratégie Facebook bien conçue, vous permettra d’engager d’engager des internautes qui ne connaissent pas encore votre marque, et c’est là tout l’intérêt. Voici cinq conseils pour peaufiner et parfaire votre utilisation de Facebook Ads.

1 - Alignez vos objectifs commerciaux avec votre campagne

Vous avez forcément un objectif précis en tête. Vous souhaitez peut-être améliorer l’image de votre marque ? Faire grandir votre communauté ? Ou peut-être que vous souhaitez simplement vendre vos produits et services à travers les réseaux sociaux…

En fonction de l’objectif commercial défini, vous devrez adapter votre publicité sur Facebook. Ce travail de réflexion en amont va vous permettre de penser en conséquence le contenu à diffuser, et le message à faire passer à votre cible.

2 - Affinez votre ciblage

Pour répondre à vos objectifs, il s’agit d’adresser votre cible le plus précisément possible. Tout comme la définition du message, cette étape de ciblage est primordiale. Pour mettre toutes les chances de votre côté, appuyez- vous sur l’expérience et l’expertise d’une agence Facebook Ads.

Les critères de ciblage sont multiples - zone géographique, centres d’intérêt, âge, données démographiques - leur choix nécessite toute votre attention et devront faire l’objet de tests pour affiner les résultats de vos campagnes.

3 - Testez les annonces dynamiques

Les publicités dynamiques sont des annonces qui s’adaptent automatiquement en fonction des utilisateurs, définis selon son comportement et ses préférences.

Lorsqu’elles sont bien utilisées, ces annonces offrent un retour sur investissement très intéressant. La différence avec les publicités classiques, c’est qu’avec les annonces dynamiques, vous créez un modèle de publicité qui utilise automatiquement les images et les informations contenues dans votre catalogue pour les articles dont vous souhaitez faire la publicité.

4 - Modifiez le ciblage après diffusion

C’est une erreur fréquente avec Facebook Ads. Il arrive régulièrement que les annonceurs ne changent pas leur ciblage au cours de la diffusion d’une publicité, malgré son inefficacité.

Il est pourtant indispensable de suivre les performances de vos publicités et d’en ajuster les paramètres de diffusion et de ciblage si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Si certains ciblages induisent des clics mais pas de conversions (si tel est votre objectif), peut-être est-il préférable de couper la diffusion sur ces cibles. Seuls les tests et le suivi des performances permettront de se faire une idée et arbitrer.

5 - Essayez différentes stratégies d'enchères

Nous sommes habitués à vouloir maîtriser les coûts, et c’est normal dans le cadre d’une campagne publicitaire quand on vise le rendement. Il peut cependant être parfois intéressant de ne pas trop brider l'algorithme par des contraintes financières pour gagner en diffusion avant d’ajuster le budget à la baisse si nécessaire dans un second temps.

Parmi les possibilités offertes par le Business Manager Facebook, vous pourrez notamment tester les enchères "au plus bas coût" pour indiquer à Facebook l’objectif de campagne que vous souhaitez optimiser : clics, inscriptions à un formulaire, conversions, etc.

Au-delà de ces quelques conseils de simple bon sens, vous faire accompagner par une agence spécialisée vous permettra un grand gain de temps du fait de son expérience. Travailler avec des professionnels c’est aussi la possibilité d’atteindre des résultats répondant à vos objectifs de rentabilité.