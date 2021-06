Il y a quelques jours, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a confirmé que “la prochaine génération de Windows” était à venir. Si peu de détails ont été donnés, un tweet de l’entreprise a relancé les spéculations. Le géant de la tech a annoncé un prochain événement qui se tiendra le 24 juin prochain, promettant de montrer “la suite de Windows”.

L’invitation de Microsoft n’a pas laissé les internautes indifférents. En cause : l’image revisitée du logo Windows. Sur celle-ci peut être aperçue une ombre projetée par la “fenêtre”. Les deux faisceaux de lumière semblent alors dessiner un “11”. De plus, le rendez-vous est fixé à 11 heures du matin. Ce sont tous ces indices qui ont éveillé la curiosité de nombreux utilisateurs. Sur Twitter, Yusuf Medhi, vice-président corporate de Microsoft, a déclaré qu’il n’avait jamais été “aussi impatient de voir une nouvelle version de Windows depuis Windows 95”.

I haven’t been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I don’t remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) June 2, 2021