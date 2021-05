À l’occasion du keynote Build 2021 de Microsoft, le PDG de l’entreprise Satya Nadella, a annoncé le 25 mai une mise à jour majeure de Windows. Le dirigeant s’est toutefois bien gardé de détailler les nouveautés à venir.

Le Windows Store va être revu

C’est avec emphase que Satya Nadella a lancé que cette refonte serait « l’une des mises à jour de Windows les plus importantes de ces dix dernières années ». Il a déclaré l’avoir hébergée lui-même « au cours des derniers mois » et s’est dit « incroyablement enthousiaste ».

Le PDG ne s’est pas montré très prolixe, mais a ébauché les axes sur lesquels il faut s’attendre aux principaux changements. En premier lieu le Windows Store va être revu pour devenir une plateforme centralisée où l’utilisateur pourra retrouver des jeux, des navigateurs comme Chrome ou Firefox, en bref permettre aux développeurs de soumettre tout type d’applications.

Selon une rumeur relayée par The Verge, Microsoft pourrait même autoriser les applications à intégrer des plateformes commerciales tierces. Une option pour les développeurs de contourner la commission de 15% de Microsoft sur les applications et de 12% sur les jeux. Un enjeu d’actualité : dans le procès qui oppose Epic Games à Apple, la possibilité d’intégrer des paiements in app est au cœur du procès en cours.

Une interface utilisateur retravaillée, l’autre annonce de Satya Nadella

Les changements sur l’interface utilisateur, l’autre élément important à venir de la mise à jour, sont réunis sous le nom de code « Sun Valley ». D’après les premiers éléments, elle devrait reprendre les éléments les plus prometteurs de Windows 10X, système d’exploitation conçu initialement pour les appareils à double écran et abandonné depuis.

Une partie du travail a commencé, avec l’arrivée de nouvelles icônes système, l’amélioration de l’explorateur de fichiers. Certains défauts de Windows devraient également être retravaillés, comme la réorganisation des applications lors du passage en plusieurs écrans et le support audio Bluetooth.

Pour le moment ce sont les éléments qui ressortent du discours de Satya Nadella et des rumeurs persistantes qui courent dans les milieux spécialisés. Le PDG de Microsoft a promis de revenir avec plus de détail sur l’avenir de Windows dans les prochaines semaines.