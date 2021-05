Dans une ère ultra-connectée, où Amazon se retrouve roi du e-commerce, nombreuses sont les marques à passer par des tiers pour vendre aux consommateurs. Avant, quand une personne avait besoin de fromage, elle se rendait chez le fromager, pour un vêtement, elle se rendait dans le magasin de la marque.

Avec l’essor des marketplaces et la digitalisation des parcours d’achats, les marques doivent avoir un contrôle total sur l’expérience offerte aux consommateurs, qu’elle soit en ligne, en magasin ou bien via les deux canaux.

La vente directe, aussi connue sous le nom de Direct-to-Consumer offre un modèle de distribution directe, sans avoir à passer par un intermédiaire. D’après un rapport de Forbes, le D2C devrait augmenter de 71% dans quelques années.

Afin de s’adapter à cette tendance, Contentserv, leader technologie PIM qui permet aux marques et aux retailers de se démarquer avec des expériences produit différentes, offre un livre blanc sur la vente directe. La marque Lacoste leur a d’ailleurs fait confiance afin d’offrir une expérience de marque omnicanal.

La vente directe, un atout pour les marques et leur développement

Ce livre blanc accessible gratuitement revient en une dizaine de pages sur les avantages et les défis liés à la vente directe, l’influence de la relation fabricant et surtout l’importance du contenu produit pour réussir la vente directe.

Le modèle direct-to-consumer offre bien des avantages face aux magasins physiques. L’un des principaux est la connaissance client et la gestion de cette relation. Entre les données disponibles, l’analyse de leurs comportements, il est plus simple d’apprendre à connaître ses clients et innover, afin de leur proposer les bons produits. Ainsi, il est possible de créer une relation plus forte avec le client et le rendre fidèle, avec notamment des campagnes marketing ciblées.

Pour ceux qui craignent une dégradation de leur relation avec des retailers, il n’en est rien. D’après une étude Forrester, “27% des retailers ont déclaré qu'ils étaient en mesure de se concentrer sur les articles les plus rentables et de permettre au fabricant d'honorer les commandes à plus faible volume”. La vente en direct présente des avantages aussi bien pour les fabricants que les partenaires retailers.

Enfin, même si la vente directe séduit, sa mise en place peut faire peur. Dans le livre blanc de Contentserv, les challenges sont développés, mais surtout des solutions concrètes sont proposées, afin de réussir sa stratégie de vente directe.