En téléchargeant le livre blanc d’Ad4Screen, vous aurez une excellente compréhension du marché des magasins d’application. Saviez-vous par exemple combien de nouvelles applications sortent chaque jour ? 1 000 sur l’App Store et 1 100 dans le Play Store… Contrairement aux idées reçues, plus de 50% des utilisateurs découvrent les apps directement depuis une recherche dans l’App Store. Voilà pourquoi vous devez optimiser vos screenshots et vidéos app preview.

Au programme de ce livre blanc :

Les basiques

Les must-have

Quel parti pris graphique

Les pièges à éviter

Exemples concrets de best practices

Avant 2018, l’App Store et le Play Store mettaient en avant les “classements par catégorie”. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. L’effet “tête de gondole” n’existe plus. Apple et Google poussent les utilisateurs à effectuer plus de recherches sémantiques. Un très bon point pour vous qui venez de lancer votre app. Dans ce livre blanc, vous comprendrez comment mettre en place une stratégie d’ASO (App Store Optimization).

La première impression visuelle est très souvent décisive pour les internautes sur le web. C’est aussi vrai pour choisir une application. Il est possible d’utiliser jusqu’à 8 screenshots chez Apple et 10 chez Google. Vous devrez tenir compte des différences entre l’App Store et le Play Store. Les screenshots ne sont pas visibles au même endroit en fonction du magasin d’application sur lequel votre utilisateur navigue. Tout est expliqué dans le livre blanc d’Ad4Screen.

Une fois que vous aurez assimilé les bases, vous pourrez faire un choix graphique. Classique, vectoriel, photographie ? À vous de choisir pour que l’image renvoyée soit cohérente avec celle de votre marque. En téléchargeant ce livre blanc, vous éviterez également de nombreux pièges. Le premier, celui dans lequel de nombreuses entreprises sont tombées : oublier d’encapsuler vos screenshots dans un smartphone…

Dans ce livre blanc, vous découvrirez quelques cas clients intéressants. Ad4Screen a notamment accompagné Burger King, ADA, Carrefour et son application Carrefour One, Suez, Orange ou encore Nexity. À chaque fois, le choix d’un parti pris graphique est opéré pour donner une autre dimension aux applications des marques.

Bref, si vous souhaitez pour perfectionner l’expérience utilisateur de votre application, vous savez ce qu’il vous reste à faire : télécharger le livre blanc d’Ad4Screen.