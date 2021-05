En 2021, la définition d’une stratégie digitale efficace est devenue une priorité pour les entreprises, quelle que soit leur taille.

TPE, PME et grands groupes ont tous besoin d’avoir une feuille de route précise avec des objectifs à respecter sur le web.

Ad4Screen, une agence média et marketing 100% Mobile & Cross Device, organise justement une table ronde sur ce sujet pour éclairer les annonceurs sur la mise en place d’une stratégie digitale performante.

À quoi ça sert de définir une stratégie digitale ?

Aujourd’hui, les entreprises présentes sur le web ont beaucoup plus de chances de toucher leur cible. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’accélérer cette tendance. Pour être efficace, il faut définir une stratégie digitale en phase avec les objectifs de votre entreprise et capable de répondre à de grandes problématiques marketing : fidélisation, acquisition, conversion, notoriété. Comme vous le découvrirez au cours de ce webinar du 11 mai, vous devrez également trouver les bons canaux de communication pour toucher vos prospects et clients.

Seront présents pour animer cette table ronde : Veruschka Becquart, directrice du développement de la communication et du marketing chez Caocao. Eric Geffray, responsable acquisition et partenariats chez Leocare. Maxime Courtaigne, CEO de Stootie et enfin Philippe Leclercq, président d’Ad4Screen. Cette table ronde entièrement gratuite est réservée aux annonceurs.

Pour tenter de vous éclairer sur le mise en place d’une stratégie digitale efficace, les intervenants de ce webinar du 11 mai 2021 dérouleront le programme suivant :

Contexte business des annonceurs avec la pandémie

Définir ses objectifs et ses indicateurs de performance

Actions, mix-média et analyses pour maximiser sa conversion

Bonus : best practices et pièges à éviter dans sa stratégie digitale en 2021

Au cours de ce webinar, ces quatre experts du web dévoileront leur stratégie digitale pour vous donner un aperçu de ce qu’il est possible de réaliser. Ils présenteront notamment les actions qu’ils comptent mettre en place en 2021 pour maximiser leurs conversions. N’oubliez pas de vous inscrire.