Les outils de Digital Asset Management (DAM) existent depuis près de 25 ans. Pourtant, depuis quelques années, ces technologies ont pris une place de premier rang dans la stratégie de transformation digitale des entreprises. Une étude de Gartner, publiée en 2018, montre à quel point les outils de Digital Asset Management sont importants pour les marketeurs : il y a trois ans, 80% des départements marketing avaient adopté, ou étaient en train d’adopter, une technologie DAM.

Quels sont les avantages d’un outil DAM ?

Dans son livre blanc, Saas Advisor, un cabinet de conseil spécialisé dans les technologies de marketing digital, vous propose de découvrir :

Les avantages d’une solution DAM

Des cas d’usage

La différence entre PIM (Product Information Management) et DAM

Comment bien choisir un DAM

En téléchargeant cet ebook, vous découvrirez notamment que faire le choix d’une solution de Digital Asset Management, c’est améliorer le stockage, le partage et la publication de vos contenus digitaux. Un tel outil permet également d’améliorer l’analyse des performances des contenus ou encore de trouver rapidement des ressources digitales sans aucune information.

Comme l’explique Saas Advisor : “un logiciel DAM fournit un référentiel de l’ensemble des contenus digitaux d’une organisation et permet aux membres d’accéder à cette bibliothèque”. Autre cas d’usage : la gestion du marketing des produits, la création de contenu et la collaboration ou encore une meilleure gestion de l’image de marque. En effet, le DAM permet de raconter une histoire claire et cohérente par le biais de supports validés en amont par la communication.

Comment bien choisir son logiciel DAM ?

Dans son livre blanc, Saas Advisor vous livre les 10 fonctionnalités que votre DAM doit proposer. Voici les cinq premières : votre outil de Digital Asset Management doit être capable de :

Stocker l’ensemble des ressources

Sécuriser vos données dans le cloud avec des doubles sauvegardes

Organiser et référencer l’ensemble des contenus

Transformer vos contenus existants

Enrichir votre base de contenus

Vous découvrirez les cinq autres fonctionnalités en téléchargeant le livre blanc de Saas Advisor. Dans cet ebook, vous aurez également une liste des caractéristiques à prendre en compte dans un logiciel Digital Asset Management. Il est notamment important de regarder avec précaution la capacité d’intégration d’un DAM avec vos autres outils.

Saas Advisor vous préconise aussi de choisir un fournisseur capable d’assurer la sécurité de vos données et de veiller que vous soyez bien en conformité avec le RGPD. Enfin, en téléchargeant cet ebook, vous pourrez découvrir quelques solutions qui existent sur le marché et mûrir votre réflexion.