66% c’est le pourcentage de la population mondiale à avoir un mobile. Un chiffre en évolution depuis janvier 2020.

En un an, plus de 93 millions de personnes se sont dotées d’un smartphone. La pandémie mondiale de la COVID a accéléré cette croissance, notamment à cause du besoin de s’informer et de rester en contact avec ses proches.

En effet, si on regarde plus en détail les catégories d’applications les plus utilisées sur un smartphone, les applications de chat sont en pôle position. Ad4Screen, l’agence marketing et média 100% mobile offre dans un livre blanc, de nombreuses informations sur les chiffres liés au mobile, mais surtout les tendances sur lesquelles surfer en 2021.

Quelle est la situation du marché mobile ?

Ce livre blanc aborde 5 grands points

les chiffres clés du premier trimestre 2021

un focus sur les catégories d’applications mobiles les plus utilisées

les répercussions de la COVID sur le marketing mobile

les 6 tendances à suivre

Parmi les points clés à retenir et à creuser, on retient par exemple que 91% du temps passé sur mobile est consacré aux applications mobiles ou encore que 50% du temps passé sur mobile se fait sur les réseaux sociaux ou les applications de communication.

En fonction des générations (Z, Millenials, X et Baby Boomers), les applications utilisées varient énormément. Cependant, le point commun entre toutes ces générations, est que le temps passé sur mobile augmente pour toutes.

L’impact de la COVID-19 et les évolutions du marché

Comme expliqué en introduction, la COVID a eu un impact sur le marketing mobile. Au-delà du temps passé sur un smartphone qui a augmenté, 40% des Français ont déclaré avoir installé une nouvelle application depuis le début des mesures de confinement. Le confinement présente ainsi des opportunités mobiles, pour les marques.

Les consommateurs sont d’ailleurs 50% à envisager de favoriser les marques engagées durant la crise.

Quelles tendances mobiles pour 2021 ?

Pour finir, Ad4Screen met en avant 6 tendances à suivre. Sans surprise, TikTok est l’un des leviers mobiles à creuser. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, les marques peuvent y trouver des opportunités intéressantes. Parmi les autres tendances à suivre, on retrouve le m-commerce, le streaming, le wallet, la montée de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée, ainsi que la recherche vocale. Pour découvrir les enjeux et opportunités de ces tendances, téléchargez le livre blanc.