Le concours « French IoT », qui accompagne depuis 2015 les start-up développant des services connectés, poursuit avec sa 7e édition son engagement en faveur de l’innovation numérique responsable et de l’entrepreneuriat féminin. Deux thèmes en résonnance avec le nouveau plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous » que l’on retrouve également dans l’appel à projets des Coups de cœur La Poste #FemmesduNumérique.

Un programme complet d’accélération de 6 mois

Le concours French IoT s’adresse à des start-up en phase d’accélération. Les équipes lauréates remportent un programme complet d’accompagnement de six mois comportant bootcamp, ateliers et networking. Pour candidater, les start-up doivent proposer une solution connectée, innovante et à impact positif, en phase de pré-commercialisation ou de commercialisation dans l’une des 4 thématiques du concours : les services de proximité (toutes applications ou solutions qui contribuent au mieux-vivre sur son territoire et facilitent le quotidien tout en maîtrisant son impact environnemental), les solutions qui simplifient la vie des entreprises et des professionnels, le secteur public (des solutions qui rendent les services publics plus accessibles et favorisent la confiance citoyenne) et enfin l’e-santé en vue d’agir pour une meilleure prévention et un suivi médical personnalisé dans un cadre éthique.

Briser le plafond de verre pour les femmes entrepreneures

Partant du constat d’une sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique, les Coups de cœur La Poste #FemmesduNumérique ont été créés en 2019 avec pour ambition de « briser le plafond de verre pour les femmes entrepreneures » dans ce secteur d’activité. Complémentaires du concours French IoT, les Coups de cœur La Poste #FemmesduNumérique soutiennent les projets en phase de création.

Nouveauté cette année, une lauréate sera élue dans chaque région. Ce vote du grand public aura lieu pendant l’événement Viva Technology, du 16 au 19 juin 2021. Les lauréates recevront une dotation de 2 000 € et bénéficieront d’un accompagnement pour le lancement d’une campagne sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank.

Plus de 100 réseaux partenaires en territoires

Autre point commun, les deux initiatives s’appuient sur l’ancrage territorial de La Poste : plus de 100 réseaux nationaux et régionaux partenaires (clusters de l’innovation et du numérique, CCI, incubateurs, experts, organisations en faveur de l’entreprenariat féminin…) contribuent à l’identification des start-up et à la diffusion de l’information auprès des porteurs de projets. Attachée à cette présence territoriale, La Poste laisse les start-up lauréates de se développer dans leurs régions d’implantation tout en leur offrant une portée nationale voire internationale.

Les deux appels à candidatures s’achèvent le vendredi 16 avril 2021. Les start-up intéressées par le concours French IoT peuvent déposer leur candidature en ligne sur la plateforme dédiée : concours-french-iot.laposte.fr.

Pour candidater aux Coups de cœur #FemmesduNumérique, il suffit de se connecter sur la plateforme dédiée : https://welcome.kisskissbankbank.com/coup-de-coeur-laposte-femmes-numerique/