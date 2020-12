Docaposte renforce sa présence dans le domaine de l’enseignement avec l’acquisition d’Index Education, leader français des logiciels dédiés aux collèges et aux lycées. Avec ce rachat, la filiale numérique de La Poste souhaite contribuer au développement du numérique éducatif en France et renforcer la garantie de souveraineté des données collectées par les solutions d’Index Education.

Avec l’acquisition de l’éditeur de Pronote, Docaposte s’offre le leader des logiciels d’emploi du temps, de gestion de planning et de vie scolaire dédiés à l’enseignement secondaire. Les solutions d’Index Éducation équipent plus de 10 000 établissements scolaires, et sont utilisées par plus de 15 millions de personnes (enseignants, élèves, parents).

En prenant le contrôle d’Index Education, Docaposte annonce vouloir « contribuer à l’accélération du développement de services numériques dans l’éducation » en associant les compétences des deux entreprises.

L’opération prend la forme d’une prise de participation majoritaire de Docaposte au capital d’Index Education avec un engagement minoritaire de La Banque des Territoires. Présenté comme « une nouvelle illustration de la synergie entre le Groupe La Poste et la Caisse des Dépôts », l’investissement conjoint des deux partenaires affiche la volonté d’apporter « la garantie de souveraineté numérique des données collectées par les solutions d’Index Éducation ». Une approche dans la gestion des données importante aux yeux du ministère de l’Éducation nationale.

Une garantie de souveraineté des données

Déjà actif dans le domaine de l’éducation et expert en matière de création de plateformes numériques, Docaposte souhaite enrichir l’offre de services proposées aux établissements scolaires. Comme l’indique Olivier Vallet, pdg de Docaposte : « les synergies identifiées avec Index Éducation nous permettront de proposer un continuum de gamme à nos clients et utilisateurs partout en France et en Europe ». Docaposte pourrait ainsi intégrer des solutions de confiance numérique comme la signature électronique.

Une perspective partagée par Olivier Calderon, le fondateur d’Index Éducation qui souligne que « l’entreprise va connaître une nouvelle phase de son histoire. Elle disposera des moyens et des compétences nécessaires à la poursuite de son développement auprès de la communauté éducative, des élèves et de leurs familles ».

Référent dans les solutions numériques de confiance, Docaposte accompagne la transformation des entreprises et du secteur public. Elle emploie plus de 6 400 collaborateurs sur près de 70 sites pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros en 2019.