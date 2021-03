Le futur du travail va-t-il résider dans le télétravail ? Probablement non. Cependant, de nombreuses entreprises l’ont implémenté. Une partie des équipes est au bureau, pendant que d’autres sont chez eux. Communiquer durant des visioconférences n’est pas toujours simple, problème de matériel, écho, mauvaise connexion…

Dominik Zane, CEO de Around.co explique travailler à distance depuis plus de 15 ans. Après avoir rencontré de nombreuses frustrations, ils a décidé de travailler sur un nouvel outil, axé sur la collaboration, fonctionnant sur les ordinateurs portables et ne nécessitant rien d’autre.

C’est là qu’est né Around. Un outil qui permet de dire adieu à Zoom, renforce la créativité et facilite les échanges en visio. Around est un outil de collaboration vidéo qui flotte sur le bureau, idéal pour les sessions de brainstorming par exemple.

Pour collaborer sans problème technique et sans délaisser la créativité

L’entreprise est aujourd’hui composée de 23 personnes et a levé plus de 15 millions de dollars auprès de divers investisseurs.



Around est livré avec le moteur EchoTerminator. Ce dernier offre une signalisation ultrasonique sophistiquée, des algorithmes DSP complexes et une synchronisation audio en temps réel, ce qui garantit que tous les microphones et haut-parleurs sont activés simultanément et donc que tout le monde est parfaitement entendu, même si plusieurs ordinateurs sont dans la même pièce.

Avec Around, les personnes en visio n’apparaissent pas en plein écran sur plusieurs écrans Des petites bulles rondes apparaissent avec la tête des personnes. Il est ainsi possible de suivre une visio, tout en continuant à travailler, à jouer…

Un outil disponible en bêta publique

En plus de la qualité des appels, de nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans Around. On peut citer des filtres vidéos anti-fatigue, des salles réservées à l’audio (un peu comme sur Clubhouse) ou encore une suppression du bruit basée sur l’intelligence artificielle.

Aroudn est pour le moment disponible en version beta publique et est donc gratuit. Une option gratuite sera toujours présente, cependant une offre payante dédiée aux équipes fera prochainement son apparition. À noter, une application mobile sera bientôt disponible.