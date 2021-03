Le dernier rapport de Salesforce met en exergue les changements auxquels les PME sont confrontées.

Cette enquête nous permet d’avoir une vision globale sur les attentes et les évolutions à venir pour les PME grâce aux retours d’expérience de dirigeants du monde entier. Deux aspects du rapport retiennent particulièrement notre attention : premièrement, nous pouvons lire que malgré le contexte difficile, les dirigeants de PME sont conscients des défis qui les attendent et sont prêts à y faire face.

Le rapport met également en exergue l’importance grandissante de la relation client dans un contexte difficile qui reconfigure le cadre d’exercice de celle-ci.

Les patrons de PME revoient leurs priorités

Depuis quelques mois, les priorités des PME ont changé. Selon le rapport de Salesforce, 64% des dirigeants interrogés estiment que leur priorité absolue est d’assurer la sécurité de leurs clients en appliquant une politique sanitaire adaptée. Comme vous le découvrirez dans ce rapport, les PME mettent l’accent sur les normes de sécurité : les services sans contact ou la modification des environnements physiques. Les conditions actuelles font évoluer les priorités des PME.

À la lecture du rapport de Salesforce, on comprend que la situation actuelle pousse les entreprises à être encore plus innovantes. 61% des entreprises de taille moyenne disent vouloir commercialiser des solutions innovantes au cours de cette année 2021. On peut également lire que l’expérience client reste un élément central de différenciation pour les marques. 55% des dirigeants interrogés disent être plus attentifs à la manière dont ils communiquent avec leurs clients. Ils se veulent transparents, afin d’améliorer ou de conserver une bonne relation avec leurs clients.

La crise de la Covid-19 n’a pas eu raison de l’optimisme des PME

Pour tenter de faire face aux défis imposés par la crise sanitaire, les patrons de PME doivent avoir une vision à long terme. Ils sont aujourd’hui confrontés à plusieurs défis : l’acquisition de nouveaux clients pour 46% d’entre eux, la fidélisation de leurs clients pour 25% des dirigeants interrogés, ou encore la gestion financière de leur entreprise pour 24% des PME. Le rapport soulève néanmoins trois principaux freins au développement de l’activité des PME : l’argent, la réponse aux attentes des clients et le recrutement des talents adéquats.

Le rapport de Salesforce montre que la crise de la Covid-19 n’a pas eu raison de l’optimisme des dirigeants.. Quand on regarde de plus près, on s’aperçoit que 83% des dirigeants dans le secteur médical sont optimistes, 80% dans le secteur des nouvelles technologies ou encore 67% dans la grande distribution contre “seulement” 60% dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Découvrez l’ensemble des résultats de cette enquête en téléchargeant gratuitement le rapport de tendances de Salesforce.