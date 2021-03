Ensemble, Brandwatch et Cision vont combiner plusieurs métiers du marketing : les relations publiques et le social listening. Cision, une entreprise née en 1867, veut frapper un grand coup avec cette acquisition à 450 millions de dollars (375 millions d’euros). L’opération sera officiellement conclue au cours du deuxième trimestre 2021.

Cision veut capitaliser sur les insights consommateurs

D’un côté nous avons un spécialiste des relations publiques qui possède une base de données d’environ un million de journalistes et de médias et 75 000 clients avec Cision, et de l’autre Brandwatch, une entreprise basée dans sa ville natale de Brighton, sur la côte sud de l’Angleterre, qui a développé une intelligence artificielle spécialisée dans le social listening. Voilà de quoi créer un géant du marketing capable de répondre aux différentes problématiques des entreprises.

Nous observons un changement de paradigme vers des stratégies en temps réel et customer-centric en matière de relations publiques, de marketing et de service client qui continue d’accélérer et de différencier les entreprises qui agissent en conséquence selon Giles Palmer, le fondateur et actuel CEO de Brandwatch.

Il a par ailleurs déclaré ceci : « nous avons toujours construit Brandwatch avec ambition… Le moment est venu de passer à l’étape suivante : rejoindre une entreprise d’envergure pour créer une activité et une gamme de produits qui peuvent avoir un impact important au niveau mondial. Plus particulièrement, nous souhaitons continuer à innover, à écouter nos clients et à créer des produits qui leur apportent une valeur ajoutée afin de les aider à prospérer. C’est un grand jour qui restera dans les annales ».

Brandwatch, le spécialiste de la digital consumer intelligence

Brandwatch aime se définir comme une entreprise de digital consumer intelligence. Un spécialiste des données qui a pour raison d’être d’aider les entreprises à comprendre et donner un sens aux quantités incroyables d’informations qui sont créées et partagées en ligne.

Pour son CEO Giles Palmer : « c’est comme un nouveau type d’intelligence. Il existe désormais tellement de data qu’il faut des banques d’ordinateurs pour les traiter et les stocker, et le formidable potentiel de l’IA pour lui donner une structure et un sens ».

Les 500 collaborateurs de Brandwatch travailleront donc désormais aux côtés des équipes de Cision. Un géant comme Cision ne peut plus se contenter de se concentrer sur un seul métier. Il est impératif d’intégrer les besoins des consommateurs et de pouvoir y répondre avec des outils de qualité. Abel Clark, CEO de Cision, voit ce rachat comme une fusion parfaite pour répondre aux besoins actuels des clients.

Il a déclaré que : « l’évolution constante du digital et l’adoption généralisée des réseaux sociaux changent rapidement et fondamentalement la façon dont les marques et les organisations interagissent avec leurs clients. Cela rend impératif que les équipes de relations publiques, marketing, social media et de service à la clientèle intègrent pleinement les insights uniques désormais disponibles dans les stratégies axées sur les consommateurs ».