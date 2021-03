Gérer un business e-commerce demande du temps et un grand nombre d’outils. Les outils sont nombreux entre l’ERP, les marketplaces, les réseaux sociaux, la gestion du stock, la mise en ligne sur tel ou tel point de vente… De nombreuses tâches qui doivent être faites à la main et qui pourraient pourtant être automatisées !

SyncSpider est le seul outil de connexion d’application à application qui aide les entreprises e-commerce à automatiser les ventes, le marketing etc. SyncSpider est conçu pour faciliter le fonctionnement de tous les aspects du commerce électronique.

Un outil pratique pour devenir un vendeur multicanal en synchronisant les boutiques en ligne, les marketplaces ou encore l’ERP et donc augmenter les ventes ! SyncSpider est une alternative à des outils comme Automate.io ou Integromat.

Automatiser la vente multi-canal

Une fois inscrit sur l’outil, il faut connecter toutes les intégrations, que ce soit le logiciel de comptabilité, l’ERP, le CRM, les achats ou encore l’expédition. Tout est synchronisé au sein d’un seul et même endroit. De plus SyncSpider est le seul outil iPaas doté d’un connecteur Windows.

SyncSpider permet de dire adieu à la saisie de données, à la répétition monotone des tâches et permet de vendre tous les produits sur toutes les marketplaces. Il suffit de choisir une seule source pour le stock pour mettre à jour les divers canaux de vente. Le traitement par lot est disponible, permettant de faire des mises à jour de produits en masse à partir d’un seul fichier CSV.

Une harmonie entre tous les outils

L’ERP utilisé en temps normal peut continuer à l’être, afin de rester la source de données principale. Il est ensuite possible de synchroniser les données avec n’importe quelle application. Plus besoin d’utiliser des APIs donc ! Pour chaque outil, des intégrations sont disponibles. Par exemple, lorsqu’une vente est faite sur Shopify, une ligne est ajoutée dans un tableur etc…

De plus, SyncSpider détecte les changements d’API au fil du temps. L’outil construit et maintient des connexions API complètes avec une liste exhaustive d’autres applications.

SyncSpider s’affiche en promotion. Vendu en temps normal à 708 dollars, il est possible d’utiliser l’outil à vie avec un paiement unique à 129 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités citées précédemment sont disponibles, 5 000 tâches peuvent être réalisées chaque mois, 500 000 items/opérations par mois, à 5 min d’intervalles… Deux autres offres sont également proposées.

