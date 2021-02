Avec la pandémie mondiale, les réunions en ligne sont devenues incontournables. Pour éviter des réunions toute la journée et surtout des réunions où l’on perd du temps et notre présence n’est pas indispensable, il est important de bien préparer cette dernière. Ordre du jour, partage des documents, follow-up avec les collaborateurs, divers points qu’il est important de mettre en place.

Mindup est un outil qui facilite la création d’ordre du jour afin d’aider les équipes à aller droit au but et ainsi réaliser des réunions plus productives. L’outil offre un grand nombre de fonctionnalités qui permettent de préparer les réunions en amont, d’avoir les documents importants pendant la réunion et enfin donner une ligne directrice à tous à la fin de la réunion.

Gagner du temps avec des templates d’ordres du jour



En amont d’une réunion, il suffit de connecter son agenda à Mindup. À partir de là, les différentes réunions prévues apparaissent et il est possible de créer un ordre du jour. Des templates préconçus sont disponibles pour par exemple des réunions d’équipe, des réunions en 1 to 1, des réunions à propos des performances… Il est tout à fait possible de créer un ordre du jour from scratch.

Une fois l’ordre du jour défini, des notes peuvent être ajoutées ainsi que des documents (directement au format PDF ou JPG par exemple, mais aussi via des intégrations comme Notion, Asana, Slack…).

Une expérience intuitive pour des réunions plus performantes

Des to-do lists peuvent être ajoutées, des messages groupés peuvent être envoyés afin d’envoyer un recap de la réunion par exemple ou bien l’ordre du jour tout simplement. Les messages peuvent être envoyés à tous les participants ou bien à seulement quelques personnes

Mindup permet d’accéder aux ordres du jour passés, ainsi qu’aux comptes-rendus passés. Un lien vers la réunion en ligne est directement fourni afin de se connecter facilement.

Mindup se différencie des outils traditionnels en permettant à tous les participants de commenter en amont, durant et après une réunion. Cela est pratique notamment pour partager des updates et se concentrer sur l’essentiel durant la réunion.

Mindup est un outil gratuit pouvant être utilisés par tous et très facilement. L’outil vient d’être lancé, mais à l’avenir des formules payantes seront disponibles. À l’avenir d’autres intégrations devraient être ajoutées ainsi qu’une fonctionnalité de chronométrage.