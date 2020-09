Chaque semaine, nombreux sont les employés, les dirigeants à consacrer du temps à la préparation et la prise de rendez-vous. Trouver le bon interlocuteur, le bon moment où les différentes personnes sont disponibles et enfin se renseigner en amont sur les interlocuteurs. Des actions qui demandent du temps et ne permettent pas de se concentrer sur d’autres tâches. Qui n’a jamais pris part à une réunion sans se connaître ses interlocuteurs ?

Calendar AI propose un calendrier intelligent permettant de planifier et prendre facilement des rendez-vous avec des clients, des partenaires ou des collaborateurs. L’avantage de cet outil, c’est qu’il est possible en amont du rendez-vous de découvrir des informations sur la personne comme une description, ses réseaux sociaux ou encore ses informations de contact, ses expériences professionnelles etc. Calendar.AI est une application mobile disponible sur iOS et Android.

Un assistant de planification pour gagner du temps

Calendar.AI permet de mieux préparer des réunions

Lorsque l’on clique sur une entreprise, il est possible d’obtenir un aperçu de l’entreprise avec les actualités de cette dernière, les personnes y travaillant, le cours de l’action etc.

Pour la partie prise de rendez-vous, Calendar.AI évite les longs échanges de mails pour convenir d’une date en automatisant la planification. Il suffit de sélectionner une date, un horaire disponible et le rendez-vous est pris ! Chaque utilisateur peut définir ses créneaux de disponibles. Au moment du rendez-vous, des notes privées, des pièces jointes peuvent être ajoutées, ainsi qu’un résumé de la réunion et des actions à mettre en place.

Via Calendar.AI il est possible de connecter plusieurs calendriers à partir de plusieurs comptes dont Google Agenda, Microsoft Office 365 ou encore Outlook. Des appels vidéos peuvent être passées via différentes plateformes comme Zoom Meetings, Google Meet, Microsoft Teams ou encore Skype. Calendar.AI propose 4 vues de comptes différentes.

Un outil pratique qui permet de préparer au mieux des rendez-vous, en connaissant les participants et en étant plus productif dans la prise de rendez-vous !