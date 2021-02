Entrée en décembre dernier dans le giron de Docaposte, filiale numérique de La Poste, Pronote se présente comme une plateforme digitale d’interconnexion facilitant les relations entre les établissements scolaires, les élèves, les familles, les inspections académiques et les mairies.

Au croisement du cahier de texte, de l’emploi du temps et du support pédagogique, Pronote s’est imposée au fil des années comme un partenaire incontournable de la vie scolaire pour des millions d’élèves du secondaire, mais aussi pour les professeurs et les parents d’élèves. Après deux ans de test auprès d’une soixantaine d’écoles élémentaires, l’application va désormais être disponible pour les établissements du 1er degré. Comme le souligne Olivier Vallet, Président directeur général de Docaposte, « Pronote est pensée et développée pour couvrir les besoins spécifiques du premier degré. Avec cette application, nous souhaitons contribuer au déploiement d’un numérique éducatif de confiance ». L’application est d’ailleurs éligible à l’appel à projets lancé le 20 janvier dernier par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour un socle numérique de confiance dans les écoles élémentaires. Une accélération du déploiement du numérique à tous les stades du parcours scolaire rendue nécessaire par la pandémie.

Une plateforme digitale au service de l’élève

Pronote propose des fonctionnalités adaptées à ses différents publics. Les enseignants ont la possibilité d’y faire l’appel et de signaler les absences, de dialoguer avec les parents, d’animer un blog de la classe, de reporter les résultats des évaluations et de disposer d’un trombinoscope des élèves. L’élève et sa famille ont, entre autres services, accès à l’emploi du temps, au cahier de texte, ou peuvent rendre des devoirs.

Pour les mairies qui ont compétence sur les écoles primaires, Pronote assure la connexion à leur environnement numérique de travail, la connexion à leur logiciel Enfance/Famille qui gère par exemple des inscriptions scolaires, des activités péri- et extra-scolaires, le paiement de la cantine et la possibilité de gérer et de centraliser les demandes de travaux des écoles.

Conçue comme une plateforme digitale, Pronote s’interconnecte avec les éditeurs de ressources pédagogiques comme avec les environnements numériques de travail. L’application consolide notamment les données à destination des inspecteurs d’académie pour offrir à l’école primaire, à son directeur et aux familles un système d’information centré sur l’élève.

Tiers de confiance numérique, 1ère hébergeur de données de santé en France, Docaposte est un spécialiste de la gestion des données sensibles. L’entreprise compte plus de 6 400 collaborateurs et a réalisé 670M€ de chiffre d’affaires en 2020.