Dans la création de contenu, qu’il s’agisse de brand content ou non, la tendance pour les marques est plutôt aux podcasts. Cependant, Lego a décidé de surfer sur une autre mode, celle des bruits blancs, ou white noise en anglais.

Dans un album sobrement appelé LEGO® White Noise, les utilisateurs pourront découvrir 7 titres durant chacun trente minutes. Chacun propose un style différent. D’un côté, vous trouverez The Waterfall, qui vous donne l’impression d’être à côté d’une cascade où les pièces de Lego ont remplacé l’eau, de l’autre, The Night Builder apporte un fond sonore nocturne, et quelques bruits de pièces de Lego. En tendant l’oreille, on entend même tourner les pages de la notice de montage.

« Comme les autres pistes de bruit blanc, la playlist est conçue pour aider les auditeurs à trouver un moment de zénitude dans leur journée, ce qui en fait l’accompagnement audio parfait pour s’endormir, se détendre ou se relaxer dans la construction de LEGO » explique la marque dans un communiqué. Cette playlist a été créée pour accompagner le lancement d’une nouvelle série baptisée Botanical.

Les plateformes de streaming musical, et Spotify plus spécifiquement, sont depuis quelque temps déjà un nouveau terrain d’expression pour les marques. Certaines y voient l’opportunité de recréer les playlists qu’elles diffusent en magasin, notamment H&M. Des marques de sport comme Gymshark ou Nike vont élaborer des listes pour accompagner leurs utilisateurs pendant un effort. Ce qui est intéressant et notable avec Lego, c’est qu’il s’agit de contenu original. D’après l’entreprise, les producteurs ont utilisé plus de 10 000 pièces pour créer l’ensemble des pistes.