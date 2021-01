Artur, de l’entreprise Artur’In, est le directeur marketing digital des TPE-PME : c’est la solution marketing 100 % automatisée accessible aux business locaux.

Pour mieux comprendre comment les entreprises automatisent l’ensemble de leur communication digitale grâce à cette technologie , nous avons rencontré Rodolphe Gougaud, Co-founder & CPO d’Artur’​In.

La genèse de la solution tout-en-un qui automatise la stratégie digitale des entreprises locales

Artur’In génère pour les petites entreprises une ligne éditoriale personnalisée avec du partage d’actualité, du contenu visuel et des vidéos autour de son expertise métier et de sa localité.

Le cofondateur de la solution revient sur le constat qui a mené au développement de la solution : “Dans un monde qui évolue à vitesse grand V, il est de plus en plus nécessaire et difficile pour les petites et moyennes entreprises de se faire connaître et d’être présentes sur internet.”

En effet, communiquer ne s’improvise pas : cela requiert des compétences techniques, un budget parfois conséquent et bien sûr, du temps. Il ajoute que “le digital s’est complexifié avec l’émergence de différents canaux de communication qui offrent de nombreux leviers pertinents… mais qui impliquent de tous les maîtriser”.

En résumé, si les opportunités ne manquent pas sur internet pour les TPE-PME, encore faut-il qu’elles soient en mesure de les saisir.

Fort de ce postulat, laissons à Rodolphe Gougaud le soin d’introduire Artur’In : “C’est la solution clé en main qui répond à toutes les problématiques des chefs d’entreprises locales. Grâce à nos modèles propriétaires de deep learning, nous pouvons résoudre l’enjeu clé de la communication : la production de contenu personnalisé et pertinent à moindre coût”.

Sur ce point, il adresse un aspect essentiel de toute stratégie de marketing digitale en 2021 : le content marketing, dans toute sa complexité.

Enfin une scalabilité pour la stratégie de content marketing des TPE-PME qui ont besoin de communiquer localement

Artur’In est à ce jour l’une des solutions les plus intéressantes pour créer un contenu original, adapté à la marque et en phase avec les attentes de son audience cible. “Réseaux sociaux, newsletter, blog, publicité… Artur’In permet aux TPE-PME de développer leur communication digitale grâce à une solution tout-en-un qui offre le parfait compromis entre automatisation et personnalisation du contenu”, précise le CPO.

Concrètement, que fait Artur’In au quotidien en tant que “directeur marketing digital” automatisé ?

Animation quotidienne des réseaux sociaux via partage d’articles, vidéos et photos sur mesure aux couleurs des marques

Collecte et gestion des avis (notamment Google My Business et Facebook)

Gestion automatique du presence management

Rédaction et envoi d’une newsletter mensuelle

Création et animation d’un blog d’entreprise

Gestion des publicités Facebook et Google

Cerise sur le gâteau, Artur’In prend également en main la création de visuels personnalisés pour les réseaux sociaux via un outil simple et pratique.

L’intelligence artificielle permet aux TPE-PME de partager des visuels et vidéos personnalisés de manière automatique

Au-delà des fonctionnalités mentionnées et communes à d’autres outils, Artur’In profite d’une intelligence artificielle créative, puisqu’elle permet aux marques de produire et de publier leurs propres visuels et vidéos : “Grâce à l’intelligence artificielle, Artur’In est capable d’identifier les contenus les plus pertinents en fonction de l’activité et des problématiques de nos clients. Lors de l’onboarding, ils choisissent les thématiques liées à leur activité : les contenus vont ensuite être automatiquement adaptés à ces thématiques et postés sur leurs réseaux sociaux.”

Voilà pour les grandes lignes, mais pour mieux comprendre jusqu’où cette IA peut aider l’entreprise, Rodolphe Gougaud va plus loin : “Typiquement, Artur’In va identifier les articles les plus pertinents et les poster automatiquement sur les réseaux des clients. Il va aussi créer directement du contenu plus engageant et personnalisé, avec des visuels et des vidéos parfaitement adaptés aux réseaux sociaux.”

Artur’In au service… de qui, exactement ?

Artur’In s’adresse spécifiquement aux petites entreprises, souvent laissées pour compte quand il s’agit de communication digitale, et ce, pour plusieurs raisons :

Manque de moyens pour investir dans une communication vraiment personnalisée

Difficultés à financer un community manager ou un responsable communication

Peu de temps pour se consacrer au digital

N’ont que rarement les compétences en interne pour gérer elles-mêmes leur communication digitale

Que ce soit dans l’immobilier, dans l’assurance, dans le fitness, dans l’automobile ou auprès des experts-comptables, avocats et pharmacies, Artur’In s’installe progressivement dans de nombreuses entreprises locales.

Et avec des centaines de milliers d’articles, 6 000 vidéos et 6 000 visuels produits en moyenne chaque mois, autant dire que la machine semble bien lancée…

La mission d’Artur’In est donc de permettre aux petites entreprises d’accroître leur visibilité locale. Elle offre toutes les clés pour permettre aux dirigeants de TPE-PME de se concentrer sur leur business en confiant leur communication digitale à Artur’In, la grande solution marketing adaptée aux petites entreprises.