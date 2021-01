Tous les jours des documents sont ouverts et sont créés sur ordinateur ou mobile. Chacun a son outil favori : Word, Google Docs, Notion… Cependant, au moment il faut retrouver un document, la tâche est plus complexe…. Encore plus s’il s’agit d’un endroit où des documents sont partagés avec d’autres personnes.

Spaceli permet de créer une base de connaissances à partir des documents et dossiers déjà existants dans Google Docs en seulement quelques clics. Cette base de connaissances est accessible par les équipes et les utilisateurs et facilite la recherche de documents, par n’importe quelle personne.

30 secondes pour créer une base de connaissances complète

Une fois dans l’outil il est possible de créer de nouveaux dossiers ou bien d’utiliser ceux déjà existants. Les fichiers existants apparaissent déjà dans les dossiers. Si un dossier va être créé, l’outil propose de créer un nouveau document (Docs, Forms, Slides, Sheets) ou bien d’importer depuis un des outils intégrés à Spaceli. Il est possible d’effectuer une recherche via la barre de recherche.

À titre personnel, l’outil peut aider à organiser les notes personnelles, suivre des idées ou des projets. Pour une équipe, Spaceli sert notamment à créer une source unique de documentation d’un projet, à toutes les étapes. Pour des utilisateurs/clients, Spaceli se voit comme une base de connaissances pour les produits, un outil qui permet de proposer des FAQ complètes, des guides d’utilisation… Spaceli se base sur les fichiers et dossiers Google Drive déjà existants, mais les rend plus facilement localisables.

Les documents sont organisés de manière à ce que les gens puissent les trouver. Le menu en arborescence et l’interface rapide permettent de trouver plus rapidement les documents recherchés.

Avec Spaceli, il est possible de créer une base de connaissances, une documentation en moins de 30 secondes. L’outil s’intègre avec de nombreux outils parmi lesquels : Google Maps, YouTube, Miro, Figma, Airtable… Tous les outils peuvent être reliés au même endroit.

Les documents peuvent être modifiés directement dans Spaceli, en utilisant tout simplement l’éditeur original (Docs, Sheets…). Il suffit d’avoir la permission d’éditer un document pour le modifier.

Spaceli est un outil entièrement gratuit. À l’avenir un plan premium pourrait voir le jour, avec notamment des fonctionnalités supplémentaires comme des domaines personnalisés, mais pour le moment tout l’outil est gratuit !