Pour créer de la documentation, liée à un projet, à un service, un langage etc, il est commun de créer des pages spécifiques sur un site. La création d’un blog également, nécessite un site ou un onglet dédié. Mettre le nez dans du code peut faire peur et démotiver certaines personnes.

Jake Prins a décidé de lancer SidePage, un outil gratuit pour construire des sites web simples avec un menu latéral. Pour lui, l’outil sert principalement à créer une documentation pour un projet, c’est d’ailleurs comme ça que l’idée lui est venue. Il s’est alors inspiré de la documentation Tailwind. Un outil qui permet de gagner du temps et surtout gratuit !

Pour offrir une documentation professionnelle des projets

Le fonctionnement de SidePage est très simple. Une fois inscrit sur le site, il suffit de créer un nouveau projet. Après l’avoir nommé, défini le slug ou encore choisi le thème parmi les 8 proposés, il faut choisir le statut du site (brouillon ou public) et définir si le site doit être indexé dans les moteurs de recherche.

SidePage permet aussi la création de blogs

Ensuite, il est possible d’ajouter des pages, des groupes de page et d’enrichir les pages avec du contenu. L’ordre des pages, et des blocs de pages peut être modifié. La création de contenu est très simple et permet d’ajouter des images, des citations, des liens ou encore des listes.

Il est possible de travailler de manière collaborative sur SidePage en ajoutant des membres de son équipe. Une intégration avec Stripe est également disponible pour gérer les paiements.

L’outil est gratuit. Cependant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, avoir un domaine personnalisé ou encore créer un nombre de page illimité par projet, voir le code HTML et profiter de plus d’options de personnalisation, deux offres payantes sont disponibles. Une à 8 dollars par mois et l’autre à 35 dollars par mois.