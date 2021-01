TikTok est actuellement en train de tester un outil de questions/réponses avec certains influenceurs, rapporte le média TechCrunch. Très populaires sur la plateforme, les Q&R seront facilités avec cette fonctionnalité.

C’est tout d’abord Matt Navarra, expert en réseaux sociaux, qui a repéré l’outil et a révélé son existence sur Twitter. TechCrunch a souhaité en savoir plus et a donc contacté TikTok, qui a confirmé la nouvelle. Les questions/réponses sont ainsi testées par plusieurs personnes disposant d’un compte créateur avec plus de 10 000 abonnés, qui ont choisi d’y participer en activant l’option dans leurs paramètres.

New! TikTok’s got a Q&A feature! Creators can add Q&A button to profile allowing followers to leave questions which they can answer via video replies or in a livestream h/t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC — Matt Navarra (@MattNavarra) January 19, 2021

Les Q&R sont aussi bien disponibles via les vidéos habituelles que les lives. Pour s’en servir, les utilisateurs ont deux possibilités : ils peuvent désigner leur propre commentaire comme une question en cliquant sur Q&R, ou alors soumettre des questions directement par le biais du lien Q&R sur le profil du créateur de contenu.

Cette fonctionnalité est devenue un élément très populaire sur les réseaux sociaux, c’est notamment le cas sur Instagram, où il est possible de proposer des questions/réponses via ses stories. L’arrivée de l’option sur TikTok revêt une importance particulière : elle y est d’ores et déjà très populaire. En effet, de nombreux influenceurs répondent aux questions qui leur sont adressées via commentaire en vidéo. Ces réponses sont parfois destinées à clarifier ou à ajouter un contexte, mais elles peuvent également leur permettre de répondre aux personnes qui les critiquent.

C’est en voyant la grande popularité des Q&R que TikTok a décidé de lancer la fonctionnalité. Elle est actuellement en test partout dans le monde, et elle devrait être accessible à davantage de comptes créateurs dans les semaines à venir, a précisé un porte-parole de l’application. L’afflux de questions peut être tel que les créateurs ont du mal à suivre, avec le nouvel outil, les influenceurs pourront regrouper toutes les requêtes dans un seul et même endroit, même s’ils n’ont pas l’obligation de répondre à chacune d’entre elles.

Pour rappel, TikTok est une filiale du géant chinois ByteDance. Elle connaît une immense popularité chez les plus jeunes, à tel point que de nouvelles mesures destinées à mieux protéger la vie privée des adolescents sur la plateforme ont récemment été annoncées.