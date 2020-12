Vous cherchez une agence pour développer votre présence digitale ? Nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleures agences actives en France qui peuvent vous aider.

Nous avons construit ce classement sur base des notes et des avis que leurs clients leur ont donné sur notre plateforme.

MozArtsduWeb couvre tous les métiers de la communication digitale. L’objectif de cette agence web, qui se veut complète, est de vous faire gagner du temps en utilisant les meilleurs outils digitaux.

Située proche de Paris, MozArtsduWeb pourra vous accompagner sur toutes les thématiques suivantes : conception d’UI et d’UX, développement web, création de E-Commerce, stratégie marketing, référencement payant et référencement naturel.

Active depuis 2009, MozArtsduWeb a su générer de la croissance tout en gardant la souplesse et l’agilité d’une agence de proximité. Et ça marche, avec 12 avis clients, MozArtsduWeb dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

Toute la force de cette agence réside dans sa capacité à faire du sur-mesure pour ses clients, et ce depuis plus de 20 ans.

Située à Lyon, L’Arbre de Mai pourra vous accompagner sur toutes les thématiques suivantes : stratégie web et marketing, identité visuelle, communication médias et hors médias. L’équipe créative de cette agence pourra vous aider à développer les atouts de votre marque pour la rendre encore plus attractive.

De plus, L’Arbre de Mai accompagne aussi ses clients avec de la formation et du coaching, pour leur transmettre la méthodologie et les compétences nécessaires à la réussite de leurs projets.

Avec 10 avis clients, L’Arbre de Mai dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

Le BDC est un laboratoire agence qui a déjà eu l’occasion d’accompagner des clients comme Fnac/Darty, Orange, Chanel, Urgo, Les Restos Du Coeur, etc.

Situé à Paris, le BDC pourra vous aider sur toutes les thématiques qui suivent : stratégie digitale, création de site Internet, UX Design, stratégie de contenu, réalité virtuelle, réalité augmentée, rédaction et production de contenu.

Aujourd’hui, le BDC parvient à combiner le savoir-faire d’une grande agence avec l’agilité d’une petite structure pour aider ses clients à développer leur marque.

Avec 9 avis clients, le BDC dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

Avec 150 projets réalisés en 2020, et un taux de croissance annuelle de 100% maintenu depuis 4 ans, D-Impulse est une agence qui sait faire parler d’elle. Forbes, BFM, La Tribune, la BPI ou encore l’Express ont parlé de D-Impulse à plusieurs reprises.

Cette agence se différencie par son expertise en Marketing Prédictif et sa capacité à construire des stratégies permettant d’accélérer la croissance d’entreprises de toutes tailles : startups, PME, E-Commerçants, grands groupes nationaux et internationaux. Et ce, dans tout secteur d’activité.

Voici toutes les thématiques au sein desquelles D-Impulse pourra vous aider : conseil et stratégie digitale, développement web, outils webmarketing, référencement naturel, social advertising, AdWords, production de contenu.

Avec 9 avis clients, D-Impulse dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

MKKM est une agence de performance marketing qui place les réseaux sociaux au centre de son approche. Celle-ci se passe en deux temps :

MKKM aide d’abord ses clients à construire une stratégie globale. Cela consiste à définir les objectifs de la présence en ligne, à l’organisation de sa mise en place, à choisir les audiences qui doivent être ciblées, à créer du contenu et à établir un budget. MKKM utilise ensuite le Social Media Management pour prendre en charge et concrétiser la stratégie globale grâce à 5 piliers : création du contenu, publication, amplification, conversion, et reporting.

Ainsi, vous pourrez faire appel à MKKM pour toutes les expertises suivantes : réseaux sociaux, stratégie digitale, stratégie de contenu, publicité en ligne, vidéo.

Avec 9 avis clients, MKKM dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

ZOL est un collectif d’experts qui accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur digitalisation.

À l’opposé des sites vitrines et des solutions digitales prêtes à l’emploi, ZOL co-construit avec ses clients des solutions web et mobiles faites sur-mesure. De cette manière, l’agence est certaine de répondre parfaitement aux besoins de ses clients. Chaque ligne de code écrite par ZOL est écrite en prenant en considération le métier du client et les utilisateurs visés par la solution développée.

Avec un peu plus de 200 projets réalisés, voici les expertises pour lesquelles vous pouvez faire appel à ZOL : conseil digital, UX/UI, Data/SEO, architecture et développement technique, formation/recrutement.

Avec 9 avis clients, ZOL dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

Cette agence web construit l’ensemble de la visibilité web de ses clients en s’appuyant sur une méthodologie solide. Fibre-Digitale met un point d’honneur à comprendre la marque, les valeurs, les équipes et l’expertise de ses clients pour déterminer le meilleur moyen d’optimiser leur visibilité sur le web.

Concrètement, voici tous les services proposés par Fibre-Digitale : création de site web (allant de la formule “packagée” au site fait sur-mesure), référencement naturel, publicité en ligne, optimisation de relation client, mise en place de stratégie éditoriale.

Avec 11 avis clients, Fibre-Digitale dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

Periscope est une agence de communication et marketing construite autour de 3 pôles de compétences :

Design : brand design, stratégie et plateforme de marque, ergonomie, UX, et UI.

Développement web : utilisation de plusieurs CMS, comme WordPress, PrestaShop, ou encore Drupal.

Marketing digital : référencement naturel, référencement payant, data analytics, etc.

Periscope accompagne aujourd’hui ses clients en associant des stratèges et des designers à des experts du digital pour créer des marques capables d’émerger, et surtout d’être visibles.

Créée en 1999, Periscope a réussi à construire l’une des meilleures concentrations de compétences du marché : stratégie, développement web et open source, data analytics, ou encore trafic management.

Avec 11 avis clients, Periscope dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

Basée à Paris, Granite est une agence de développement web qui se concentre sur le management de la data de ses clients et l’utilisation d’outils d’analyse. L’objectif de cette agence étant d’aider ses clients à utiliser la bonne technologie pour croître et scaler leur activité plus rapidement.

Ainsi, voici les différentes expertises que Granite peut mettre à votre disposition :

Data management : Granite s’assure que les données de ses clients soient bien stockées et prêtes à l’emploi

Data analyse : Granite identifie les algorithmes les plus adéquats qui doivent être utilisés pour exploiter la data de ses clients et révéler des informations nécessaires à leur bon fonctionnement.

Product design : Granite construit des interfaces web et mobiles faites sur-mesure pour offrir à l’utilisateur final une expérience hyper intuitive.

En travaillant avec cette agence, vous pourrez compter sur les compétences d’une équipe bien établie tout en bénéficiant d’un développement et d’un accompagnement fait sur-mesure.

Avec 11 avis clients, Granite dispose d’une note de 5/5 sur Sortlist.

Spécialisée dans la transformation digitale, NELCOM Digital propose son savoir-faire auprès de clients issus de plusieurs industries différentes, partout à travers le monde. L’objectif de cette agence étant d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale, afin d’accélérer leur développement et faire grandir leur activité.

Pour y parvenir, NELCOM Digital reste en permanence à l’affût des évolutions digitales, pour détecter les nouvelles tendances et technologies, afin d’en faire bénéficier leurs clients. En donnant une place toute particulière à l’écoute du client, NELCOM Digital crée pour lui une solution sur mesure pour atteindre ses objectifs.

Avec 8 avis clients, NELCOM Digital dispose d’une note de 4.5/5 sur Sortlist.

En conclusion

Voilà donc qui clôture ce classement ! Toutes ces agences pourront vous aider à mettre en place vos projets digitaux, et ce en utilisant plusieurs expertises différentes. Dans le cas où vous n’auriez pas trouver l’agence qu’il vous faut dans cet article, nous vous invitons à lancer un projet sur Sortlist pour que nous puissions comprendre vos besoins et vous proposer une liste d’agences faite sur-mesure.

Vous faites partie d’une agence et souhaitez être dans ce top 10 ?

Boostez votre visibilité et renforcez votre notoriété dans votre expertise en inscrivant votre agence sur Sortlist.