Dans un billet de blog publié le 17 décembre 2020, Google a annoncé le lancement d’un nouvel outil sur Search via mobile permettant aux utilisateurs américains d’essayer du maquillage grâce à la réalité augmentée.

Afin d’y parvenir, la firme de Mountain View a établi un partenariat avec ModiFace et Perfect Corp, deux entreprises ayant déjà développé des technologies de réalité augmentée dans le domaine de la cosmétique. Elle est également en collaboration avec quatre grandes marques de maquillage : L’Oréal, MAC Cosmetics, Black Opal et Charlotte Tilbury.

Utilisable avec le rouge à lèvres et le fard à paupières, la fonctionnalité est accessible depuis l’application Google ou Chrome sur smartphone. Pour l’utiliser, il suffit de rechercher le nom d’un produit conçu par l’une des quatre marques. En plus des informations habituelles qui apparaissent, un bouton « try it on » (essayez-le) s’affiche alors. Il est ensuite possible de choisir des mannequins aux tons de peaux différents pour voir si le maquillage y correspond, mais aussi de l’essayer directement sur son visage grâce à un outil de réalité augmentée. Google explique avoir voulu transposer l’expérience vécue par les clients en magasin directement dans leurs téléphones. À cause de la pandémie de Covid-19, de nombreuses personnes préfèrent en effet réaliser leurs achats en ligne, et cet outil est idéal pour l’achat de cosmétiques, qu’il est parfois préférable d’essayer au préalable :

« Si vous achetez des produits de beauté, il est difficile de prendre une décision sur ces articles personnels sans les essayer. Par exemple, si vous voulez connaître la pureté d’un gloss, la quantité de pigment d’un fard à paupières ou l’aspect d’un produit sur votre teint, il peut être difficile de comprendre ces éléments sans voir les produits de près ».

Ce n’est pas la première fois que Google tente une telle expérience. L’année passée, un outil de réalité augmentée permettait aux utilisateurs d’essayer du maquillage tout en regardant des tutoriels sur YouTube. Dans son post, la firme de Mountain View explique que cette démarche vise à développer davantage Google Shopping. Elle a d’ailleurs ajouté l’avis d’experts et d’enthousiastes à cette section : « Désormais, lorsque vous naviguez sur Google Shopping avec votre téléphone ou que vous ferez défiler le fil de découverte de l’application Google, nous vous montrerons les recommandations de passionnés et d’experts en matière de beauté, de vêtements et de maison et jardin concernant leurs produits préférés. Si un produit attire votre attention, vous pouvez entendre directement des experts vous expliquer pourquoi ils aiment ce produit et comment ils l’utilisent ». Voilà encore un secteur qui connaît d’importantes avancées en conséquence de la pandémie.