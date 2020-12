Créer une présentation pour son manager, un client ou des collaborateurs fait partie du quotidien de nombreuses personnes. Pour certains c’est un moyen pour laisser parler sa créativité, pour d’autres une torture. Créer une présentation professionnelle, qui aille droit au but et surtout agréable à lire, n’est pas donné à tout le monde ! Pour faciliter cette tâche et surtout le faire rapidement, il existe un grand nombre d’outils.

Decktopus est l’un d’entre eux. Cette plateforme intuitive offres divers templates entièrement personnalisables pour créer une présentation professionnelle, rapidement ! Il suffit d’avoir les statistiques et les informations importantes et Decktopus s’occupe du design de la présentation ! Une alternative à des outils comme PowerPoint, Premast Plus et bien d’autres. Decktopus facilite ainsi le quotidien de professeurs, d’employés et de toute personne souhaitant créer une présentation attractive !

Des templates simples à éditer

Une fois sur Decktopus, plusieurs « decks » ou présentations sont disponibles. Il est possible d’en sélectionner un, ou bien de commencer sa présentation from scratch. Les templates sont organisés par catégories : Business Plan, Strategic Plan, Startup Pitch, Service Proposal… Chaque template peut être pré-visualisé afin de s’assurer qu’il correspond au besoin.

Après avoir choisi le template, il faut choisir le type de design de la présentation. Ici encore, plusieurs propositions sont faites : Minimal, Elegant, Retro, Formal… À noter : il est possible de switch de design durant la création de la présentation.

Ensuite, Decktopus montre l’outil d’édition de la présentation. La présentation est montrée via une vue Kanban. Tout est modifiable : les textes, les couleurs, les images, la mise en page, l’alignement… Toutes les slides sont automatiquement mises à l’échelle, ajustées et positionnées.

Des présentations de qualité et non-surchargées

Pour éviter de surcharger la présentation, Decktopus fixe une limite de texte et de composants sur chaque slide. Via l’outil, il est possible de rechercher des images sur Unsplash et Pixabay !

Dans la barre de navigation en haut, il est possible de passer la présentation en mode « Répétition » afin d’ajouter des notes personnalisées, un temps limite par slide… Des conseils sont également fournis afin d’assurer la présentation, avec notamment des conseils sur le langage corporel.

Toutes les présentations peuvent être téléchargées en PDF et sont accessibles via un lien public.

Decktopus est un outil payant accessible à vie pour seulement 49 dollars. À ce prix, toutes les fonctionnalités citées sont incluses et un utilisateur peut se servir de l’outil. Si l’outil doit être utilisée par plusieurs personnes, d’autres formules sont disponibles.

