Quelle joie de faire des présentations PowerPoint ! Pour certains c’est une vraie passion, pour d’autres une angoisse. Aller sur Google pour chercher des templates spécifiques de présentations, devoir faire un choix, passer des heures à trouver THE template pour au final ne pas le trouver pratique, tout le monde a déjà vécu ça. En plus, sans compétence en design, il est assez facile de baisser les bras…

Premast Plus est un add-on pour PowerPoint disponible sur MAC, Window, mais aussi via PowerPoint en ligne. Cet outil permet de gagner du temps et être plus productif dans la réalisation de présentation. Une bibliothèque de templates, graphiques et icônes est proposée afin de facilement réaliser de belles et claires présentations.

Des présentations PowerPoint de qualité, facilement créées



Une fois l’add-on Premast Plus installé, il suffit d’ouvrir PowerPoint. Sur la droite de l’écran, l’add-on apparait. Il est ainsi possible de voir apparaître les différents templates, de faire des recherches par mots-clés, via la barre de recherche. En fonction du secteur d’activité, business, medical etc différents templates sont proposés.

Les templates sont entièrement modifiables afin d’être personnalisés : polices, couleurs, style, couleurs des icônes…

L’outil propose également des graphiques, des icônes, des images, des illustrations et des arrière-plans. Les icônes sont au format SVG et toutes modifiables, dans PowerPoint.

Il est également possible de créer son propre design de template from scratch et de le personnaliser avec des éléments proposés par Premast Plus.

Pour le moment, Premast Plus est gratuit et accessible en bêta. Pour utiliser l’add-on, il suffit de créer un compte gratuit. Un outil pratique et complet, pour créer des présentations impactantes, sans compétence technique en design et sans perdre des heures à rechercher le bon template !