Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

2020, annus horribilis. Les derniers mois que nous venons de vivre ont été particulièrement difficiles sur tellement de plans qu’il serait vain d’en faire ici un inventaire à la Prévert. Le monde de l’entreprise n’a pas été épargné et le confinement a complètement infléchi, par la contrainte, la trajectoire de modernisation et transformation digitale des organisations. Le télétravail s’est généralisé et si la vie des entreprises ne s’est pas arrêtée, il a fallu s’adapter !

Il nous semblait particulièrement intéressant dans la sélection des plateformes et solutions que nous souhaitions promouvoir durant la période du Black Friday, de proposer une solution facilitant la collaboration en entreprise et offrant des fonctionnalités modernes pour améliorer la communication interne ainsi que la gestion de projet. Un logiciel adapté à la période actuelle et favorisant la résilience, en somme. Nous avons retenu Jamespot qui coche toutes les cases.

Alain Garnier détaille : “La transformation digitale est au cœur des enjeux des organisations. Elles ont besoin de travailler plus vite, mieux, d’être réactives… Pour cela, il leur faut un outil, car aujourd’hui c’est à travers les outils que nous transformons les organisations. C’est en ce sens que Jamespot a inventé sa plateforme collaborative qui va permettre aux métiers de s’adapter à leurs problématiques digitales. Grâce à plus d’une centaine d’applications, rapides à déployer, 100% sécurisées et hébergées en France, Jamespot va permettre aux organisations de gérer tous leurs process collaboratifs. Que ce soit au niveau de la communication, de la collaboration, de la gestion de projet, documentaire… Jamespot répond à tous les besoins des organisations. »

Un large panel de fonctionnalités et plus de 100 applications

La plateforme collaborative regorge de fonctionnalités pensées pour doper les process internes :

Fast Intranet : Construisez de belles pages intranet selon vos goûts et vos couleurs en toute simplicité.

Flash Info : Épinglez une information en haut du flux d’activité pour qu’elle ne passe pas inaperçue.

Tableau : Application de gestion de tâches qui facilite la collaboration et la conduite de projet. Créez des tableaux, personnalisez les colonnes, ajoutez simplement des cartes et gérez vos projets !

Annuaire des contacts/entreprises/groupes : Consultez l’annuaire des contacts, entreprises et groupes présents sur votre plateforme Jamespot.

Messenger : Communiquez instantanément avec vos équipes et accélérez votre activité quotidienne.





Espace documentaire : Ne perdez plus de temps à rechercher vos documents, l’espace documentaire est l’espace dédié au stockage et au classement de vos documents.



Gestion de présence : Gérez la présence de vos collaborateurs sur les différents sites de votre organisation au quotidien et en toute simplicité. L’usage peut-être détourné dans le cadre du télétravail.

Edition collaborative : Travaillez à plusieurs et en même temps sur un document directement depuis votre plateforme Jamespot. Gain de temps assuré !

Organigramme : Construisez votre organigramme sur votre plateforme Jamespot pour donner une vue d’ensemble de votre organisation et de tous les collaborateurs qui la compose.

Application mobile : Accédez à votre plateforme Jamespot et toutes ses applications où que vous soyez grâce à l’application mobile Jamespot.

Profitez du Black Friday pour vous équiper. Les 30% s’appliquent sur l’offre Fast Track à 5€ HT / mois / utilisateur. Vous pouvez dans un premier temps tester la plateforme. Offre valable jusqu’au 30 novembre inclus !



La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.