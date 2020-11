Retrouvez tous les deals du Black Friday ici & ici.

La création de bannières peut se révéler assez rapidement une purge à partir du moment où la création doit être déclinée : pour faire de l’A/B testing de publicité, varier les formats d’un même template…Temps passé, coûts de production, la valeur ajoutée des équipes marketing et design est ailleurs !

Pour répondre aux besoins des professionnels du marketing, du design, des agences ou des e-commerçants, Abyssale propose une solution permettant de rendre automatique la génération de bannières pour gagner du temps et réduire les coûts liés à leur production !

“La réalisation de bannières publicitaires ou sociales est une tâche fastidieuse. Le côté créatif s’exprime uniquement lors de la création de la première bannière. Ensuite les déclinaisons de formats, ainsi que les A/B tests sont des tâches où l’intervention d’un designer n’apporte que peu de valeur ajoutée. C’est pourquoi nous avons décidé de créer Abyssale afin d’aider les équipes marketing et design à gagner du temps lors la mise en place de campagnes marketing” explique Alessandro Stigliani CEO d’Abyssale.

Des fonctionnalités conçues pour coller aux besoins des professionnels du marketing, du design et de l’e-commerce

Tout a été fait pour faciliter la création de bannières :

– Génération automatisée des bannières : Abyssale permet aux utilisateurs de créer des bannières à partir d’un formulaire qu’ils n’ont juste qu’à remplir. L’outil mouline et fera une proposition large de visuels. Il suffira juste de mettre en favori les bannières qui répondent le mieux aux attentes pour pouvoir les sauvegarder et les utiliser dans les futures campagnes marketing.

– Automatisation des visuels : La solution offre la possibilité de s’appuyer sur une large bibliothèque de templates gratuits ou de créer ses propres versions. Tout est modifiable : logo, images, couleurs, etc. Cette fonctionnalité permet de très vite obtenir un nombre conséquent de variation pour l’A/B testing, de faciliter la traduction ou tout simplement de décliner en de multiples formats une version de bannière.

– Un Brand Presets : Abyssale laisse les utilisateurs qui le souhaitent entrer leur charte graphique (logo, couleurs, polices…) qui servira de base lors de la création de visuels.

– Des intégrations pour encore plus de performance : Zapier, Integromat ou Pabbly Connect rendent possible la connectivité de l’API Abyssale avec vos outils. Ainsi, vous pouvez par exemple connecter les feuilles de calcul Google avec l’API d’Abyssale et créer autant de visuels que vous souhaitez.

Bénéficiez de 30% de réduction sur l’ensemble des offres d’Abyssal grâce à un code promo exclusif pour le Black Friday

Les tarifs d’Abyssale sont déjà extrêmement avantageux. Pour 29€ / mois, il est possible de faire beaucoup de choses (génération illimitée, 1 000 bannières exportables et d’entrer 5 brand presets…). Nous vous offrons 30% de réduction spécialement pour le Black Friday de Siècle Digital disponible du 23 au 30 novembre inclus avec le code : SIECLE30.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.