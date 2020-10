Lors de sa conférence virtuelle baptisée Zoomtopia, le service de visioconférence a annoncé le lancement de deux nouveaux outils pour ses utilisateurs : ZoomOn et Zapps.

ZoomOn, une marketplace de l’event en ligne

S’il y a bien une entreprise qui a profité de la pandémie de Covid-19, c’est Zoom. Son utilisation a littéralement explosé en 2020, et cela se reflète sur son chiffre d’affaires qui a quadruplé grâce, entre autres, au recours au télétravail. De plus en plus de personnes se servent par ailleurs de l’application pour d’autres usages que les réunions professionnelles, et Zoom l’a bien compris avec le lancement de sa nouvelle plateforme, une sorte de marketplace de la visioconférence, appelée ZoomOn.

Actuellement disponible en bêta aux États-Unis, elle devrait être déployée dans le reste du monde en 2021. Elle permet de tenir des événements payants pour les participants, via Paypal ou carte bancaire, et rémunérateurs pour les organisateurs (qui doivent posséder un compte payant). Pour le moment, Zoom ne touche aucune commission sur ces montants, mais cela pourrait être amené à changer, précise la firme. ZoomOn peut être utilisé dans de nombreux domaines, allant des classes de yoga à des séances de lecture. L’outil va ainsi faciliter la tenue d’événements aujourd’hui déconseillés pour respecter la distanciation sociale et les gestes barrières.

ZoomOn va en outre proposer des fonctionnalités intégrées pour l’achat de tickets, la programmation des événements ainsi que leur promotion.

Zapps, l’intégration d’applications tierces

La seconde annonce concerne Zapps. Il s’agit d’un outil qui, comme son nom l’indique, va intégrer des application tierces à Zoom. La firme détaille la fonctionnalité dans un communiqué de presse :

« Zapps aide à faire émerger toutes les applications dont vous avez besoin pour être productifs et permettent la libre circulation de l’information entre les équipes avant, pendant et après la réunion. Considérez Zapps comme un app store là où vous en avez le plus besoin : pendant une réunion Zoom, un chat, un webinar, un appel téléphonique, et même votre répertoire de contacts ».

Zapps va permettre aux utilisateurs de se servir d’autres applications sans avoir à changer de fenêtre pendant la visioconférence, une fonctionnalité qui peut paraître anodine mais qui est en réalité très pratique. 35 applications seront ainsi disponibles. Parmi elles, se trouvent Slack, Asana, Dropbox, Zendesk ou encore Salesforce.

Forte de son succès, Zoom multiplie les annonces et les nouveautés. Au mois de juillet, la firme avait présenté Zoom For Home, un dispositif tout-en-un dédié à la visioconférence.