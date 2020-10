Synolia, agence spécialisée dans les projets e-commerce et CRM, a misé sur la solution OroCommerce depuis sa création en 2015. Née aux Etats-Unis, cette solution e-commerce BtoB phare s’est rapidement imposée sur le marché français parmi tous ses concurrents.

OroCommerce et Synolia, un partenariat de la première heure

Lors de l’arrivée de la solution en France, Synolia s’est positionnée comme le seul et unique partenaire français d’Oro Inc. “Nous avons été les tous premiers à nous positionner sur cette solution. A l’époque c’était un choix atypique et pourtant tellement logique pour nous”, détaille Pascal Brunel, associé et co-fondateur de Synolia. ”Emboîter le pas d’une personne comme Yoav Kutner, le fondateur d’Oro Inc., qui a toujours eu une vision ‘juste’ du marché, n’était pas si compliqué ! Et pourtant, peu nombreux étaient les intégrateurs qui ont fait le même constat.”

Grâce à sa grande expertise et à sa persévérance, l’équipe d’Oro Inc. a rapidement su mettre en place une plateforme e-commerce BtoB performante en phase avec les attentes du marché et des clients. “OroCommerce s’est engagé à construire la plateforme e-commerce la plus flexible du marché avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi qui sont entièrement personnalisables pour tous les modèles de e-commerce », déclare Yoav Kutner, PDG de Oro Inc.

Une solution e-commerce BtoB incontournable du marché français

OroCommerce se positionne en effet comme une solution entièrement dédiée au e-commerce BtoB. Un parti pris assumé qui fait le succès de la solution, autant que ses nombreuses options et fonctionnalités. “Là où nombre de plateformes e-commerce généralistes ont adapté leur approche pour couvrir les attentes des marchands BtoB, OroCommerce est dans une démarche BtoB depuis le début. C’est une pure plateforme BtoB et cela fait la différence. Résultats : une excellente adéquation avec les besoins des marchands BtoB, ainsi qu’une capacité maximale d’adaptation de la plateforme. Concrètement, avec OroCommerce, on réalise des projets BtoB performants et efficaces, rapidement, et dans des budgets maîtrisés car la solution est pensée d’emblée pour répondre à des besoins complexes en termes de workflows, de gestion tarifaires, de process d’achat multi-niveaux. Et son architecture est entièrement modulable”, explique Pascal Brunel.

Cette dimension BtoB très affirmée n’empêche pas OroCommerce de proposer une gamme complète de services BtoC modulaires ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour les autres marchés de niches.

En 2019, Synolia est devenu le premier partenaire au monde à obtenir le statut Gold Partner et aujourd’hui, l’entreprise se positionne comme le premier pôle d’experts Oro en France. Cette collaboration avec l’éditeur a permis à OroCommerce de se faire une véritable place dans le paysage français de l’e-commerce BtoB. « Notre croissance sur le marché européen est étroitement lié au succès de nos partenaires et au travail en collaboration étroite avec eux afin de garantir des clients satisfaits », explique Laurent Desprez, Vice Président General Manager Oro Europe.

La reconnaissance du Magic Quadrant du Gartner

Aujourd’hui, OroCommerce a été adoptée par plus de 150 entreprises et dévoile, chaque année, une croissance positive. L’intérêt pour la solution est grandissant et de plus en plus d’experts en reconnaissent la richesse, la robustesse et la qualité unique. D’ailleurs, elle vient de faire son entrée dans le Magic Quadrant for Digital Commerce du Gartner. Une véritable reconnaissance puisque ce rapport se veut incontournable pour les plateformes e-commerce, à l’échelle internationale.

En effet, l’Institut Gartner représente le sésame de tout éditeur logiciel. Véritable Oscar de la profession, Gartner évalue chaque année l’ensemble des solutions du marché, sélectionne les 15 meilleures et les classe selon divers critères. Le Magic Quadrant for Digital Commerce est ainsi un rapport d’étude du marché et des solutions e-commerce qui s’appuie sur des données qualitatives pour définir les tendances du marché.

“Voir aujourd’hui la reconnaissance offerte par le Gartner, c’est pour l’éditeur comme pour le partenaire de la première heure que nous sommes, la consécration de plusieurs années d’efforts pour convaincre et rechercher la meilleure solution BtoB pour les marchands”, reconnaît Pascal Brunel.

Cette reconnaissance n’est au final que l’aboutissement logique de plusieurs années de travail acharné et de remises en question bénéfiques. C’est sur l’ensemble de ces fondamentaux qu’OroCommerce a construit sa réputation et obtient désormais la reconnaissance du marché. Il est évident que cette solution va continuer à prendre des parts de marché dans le secteur du BtoB à l’heure où ce type de projets est devenu ultra-stratégique.