Contrats, présentations, candidatures ou encore formulaires médicales, sont des fichiers que l’on retrouve souvent au format PDF. Pratique certes, il faut soit les imprimer pour les remplir à la main, soit user de moyens détournés pour les remplir directement sur ordinateur et mobile (et ce n’est pas toujours simple et prend parfois plus de temps qu’une simple impression).

Pour ne plus attendre le document signé d’un client, JotForm Smart PDF Forms est un outil très pratique. Ce dernier permet de transformer en un clic un fichier PDF en un formulaire facile à remplir en ligne, sur mobile ou desktop.

Fini l’impression, le remplissage et le scan des PDF !



L’outil est très simple d’utilisation. Il suffit de télécharger le PDF sur JofForm Smart PDF Forms, attendre que le fichier soit modifié en formulaire et envoyer le lien partageable aux personnes concernées, ou ajouter ce dernier dans un mail etc, ou l’intégrer dans un site.

Les réponses sont ainsi collectées en ligne et il n’est pas nécessaire de devoir saisir des réponses écrites à la main. Les données sont facilement accessibles, peuvent être triées … Des fonctionnalités avancées sont également disponibles comme mettre des champs obligatoires, modifier la page de remerciements etc. Des notifications par mail peuvent être envoyées dès qu’une personne a rempli le formulaire et un email peut être envoyé automatiquement. Par ailleurs, une fois qu’une personne a rempli le formulaire, le PDF original est automatiquement rempli.

JotForm Smart PDF Forms s’intègre avec un grand nombre d’outils comme Google Sheets, Mailchimp, DropBox etc.

JotForm Smart PDF Forms est une fonctionnalité gratuite de l’outil JotForm. Des offres payantes sont proposées, notamment pour les entreprises ayant besoin de créer et envoyer un grand nombre de formulaires chaque mois, à un grand nombre d’utilisateurs.

Un outil pratique qui simplifie le remplissage d’un PDF, permet d’obtenir plus vite une réponse ou le retour d’un document à remplir et automatise certaines tâches !