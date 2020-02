Les fichiers PDF sont nombreux et parfois difficile à modifier. Par exemple, lorsque vous créez des factures, il n’y a bien souvent qu’une petite partie des champs qui changent et pourtant il faut reprendre tout le document.

Anvil est un outil en ligne qui permet de convertir des PDF en templates pouvant être remplis par API. Ensuite, il est possible de remplir les PDF depuis votre site internet ou votre application, grâce à un simple formulaire.

Passez d’un formulaire à un fichier PDF en quelques clics !

Au niveau du stockage, les données ne sont jamais stockées sur Anvil. Grâce à Anvil, la collecte d’informations est simplifiée et les flux de travail sont automatisés. Les pièces jointes sont remplacées par des formulaires à remplir en ligne. Une fois remplis, il est possible de télécharger les documents directement au format PDF.Il n’y a ainsi plus de saisie manuelle de données. Les données sont envoyées automatiquement dans les champs appropriés du formulaire. Par ailleurs, Anvil met à disposition une bibliothèque de formulaires gratuits

Voici un exemple de cas clients : Spruce Health est une plateforme qui permet aux médecins de communiquer de manière unifiée avec les patients. Toutes les communications y sont ainsi rassemblées. Le problème : des formulaires de transfert de numéros de téléphone confus et qui étaient nécessaires pour transférer les numéros vers la plateforme.

La solution ? Le partage d’un lien vers le workflow Anvil. Ainsi, les clients, lorsqu’ils doivent remplir un document sont guidés dans le processus de saisie. Anvil ne montre que les question pertinentes. Quand le document est rempli et signé, une copie est envoyée à l’équipe de Spruce Health et une tâche avec toutes les données pertinentes est créée.

Côté prix, diverses formules sont disponibles. Une gratuite, une formule de base à 99 dollars par mois avec un nombre illimité d’utilisateurs, de workflows… La dernière formule dédiée aux entreprises est à personnaliser. Enfin, l’outil peut être utilisé gratuitement pendant 14 jours.