Au quotidien, il est courant de recevoir des dizaines de mails concernant la nouvelle vidéo présentant l’entreprise, l’importante présentation pour le prochain rendez-vous client ou encore la nouvelle version d’une page d’un site. Dans ces échanges de mails, des dizaines de mails avec des retours. Une mine d’informations certes, mais un processus qui n’est pas des plus efficaces, surtout pour les designers ou développeurs qui doivent sans cesse retourner dans les échanges de mails pour retrouver les modifications.

Pour faciliter ce processus, il existe des outils à l’instar de QuickReviewer. Cette plateforme collaborative utilisée par des entreprises comme Publicis ou encore Digi News Press, permet de partager des fichiers, d’ajouter des commentaires, approuver ou refuser ces derniers sur des contenus comme des vidéos, des fichiers HTML, PDF ou encore des images, le tout directement depuis un navigateur web ou un smartphone !

Un processus de création optimisé !

Le fonctionnement de QuickReviewer est le suivant. Il faut dans un premier temps, télécharger le fichier en question, puis partager ce dernier avec les bonnes personnes. Ensuite, la fenêtre de révision permet d’ajouter des commentaires, de surligner des commentaires, de comparer les différentes versions d’un projet ou encore de voir l’ensemble des retours faits.

Lorsqu’un commentaire est laissé, il est possible de répondre à ce dernier directement, afin d’éviter les avis divergents ou encore de voter pour ou contre un commentaire. D’une manière générale et peu importe le projet, il est possible de laisser des commentaires en temps réel.

Quand deux versions d’un projet ont été téléchargées, il est possible d’afficher ces dernières côte à côte, afin de s’assurer que tous les retours ont été pris en compte.

Une collaboration en temps réel

Pour créer une expérience entièrement transparente, chaque entreprise peut ajouter son logo sur QuickReviewer et créer des emails personnalisés.

QuickReviewer offre ainsi un espace de travail partagé entre toutes les équipes ainsi qu’un historique complet et facile à consulter des différents retours.

QuickReviewer est un outil payant, dont l’accès à vie est proposé via Appsumo à des prix très intéressants. L’offre Single à 49 dollars offre toutes les fonctionnalités citées ci-dessus et 25 GB de stockage. Pour 98 dollars et non 599 dollars, il est possible de profiter de 50 GB de stockage. Enfin avec l’offre Multiple à 147 dollars, 100 GB de stockage sont inclus.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.