Instagrammeur en herbe ou Picasso dans l’âme, qui ne s’est jamais amusé à modifier une photo pour la rendre plus belle ou lui donner un côté différent et original ? Pour retoucher des images, il existe un grand nombre d’outils. Par ailleurs, la réalité augmentée prend une place de plus en plus importante. Les expériences grand public se multiplient à l’image de Snapchat qui a lancé un partenariat avec Gucci pour essayer une paire de chaussures.

Magic Sky Camera est une application gratuite disponible sous iOS, qui offre des millions de possibilité pour retoucher le ciel d’une photo, avec des effets ou des GIFs. L’application a d’ailleurs été créée suite au confinement et aux nombreuses heures passées à regarder le ciel !

Une application gratuite et divertissante !



L’utilisation de Magic Sky Camera est très simple. Une fois l’application téléchargée, il suffit de choisir une photo dans la pellicule, ou bien de prendre une photo directement depuis l’application. Le ciel est ainsi automatiquement détouré, grâce au machine learning et devient un espace de créativité ! Ensuite, il suffit de modifier la photo en choisissant un effet, en ajoutant un GIF depuis la bibliothèque Giphy, ou bien en ajoutant une vidéo personnelle ! Il est possible de déplacer les éléments ajoutés et de les redimensionner. L’image modifiée (qui est en fait un vidéo) peut ensuite être sauvegardée dans la Pellicule ou bien partagée directement sur les réseaux sociaux ou par mail !

Une application Google Play pourrait voir le jour, si l’application iOS fonctionne ! Magic Sky Camera est une application entièrement gratuite. Cette application s’avère ludique et permet le temps de quelques minutes de se prendre pour un artiste en herbe en créant des ciels tous différents les uns des autres !