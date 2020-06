Le contenu est devenu essentiel pour se démarquer sur le web. Une stratégie de contenu bien ficelée, permet notamment de souligner son expertise sur une thématique, de mieux convertir, mais présente également des avantages du côté du référencement sur les moteurs de recherche. Si vos contenus et notamment vos articles de blog sont bien construits et optimisés pour Google, ils vous permettront de remonter dans les premiers résultats de recherche et de positionner vos pages clés devant celles de vos concurrents.

La data, la clé du succès ?

Créer du contenu nécessite des investissements, en temps et en budget tandis que la mesure du ROI obtenu via le contenu créé est délicate à appréhender et mesurer.

Pourtant, les entreprises disposent aujourd’hui d’une multitude de données sur leurs clients, leurs concurrents, leurs prospects, etc…une quantité d’informations qui restent bien trop souvent sous-exploitée voire inexploitées par les entreprises.

Empirik, une agence lyonnaise de conseil en marketing digital spécialiste du SEO, elle utilise les données à disposition des entreprises, pour les analyser et permettre à des acteurs comme Yves Rocher France, Cointreau ou encore la Philharmonie de Paris de prendre des décisions concrètes, tout en mettant en place des actions simples.

Pour comprendre l’intérêt des données à votre disposition et en tirer parti, afin de prioriser votre stratégie de contenu, Empirik organise le jeudi 2 juillet prochain à 10h, un webinar gratuit et accessible à tous. L’objectif de ce dernier est simple : aider les participants à comprendre comment générer durablement de la performance à partir des contenus. Ce webinar d’une heure sera suivi par une session de questions/réponses de 15 minutes.

En s’appuyant sur leurs années d’expérience, les experts d’Empirik présenteront les sources de données à privilégier, mais également comment agréger ces dernières pour obtenir une vue d’ensemble précise. Ils s’attacheront ensuite à mettre en exergue les apports de la data science et de l’intelligence artificielle pour collecter et analyser les données. Dans un troisième temps, le webinar sera centré sur la question de l’analyse des données et la transformation de celles-ci en plan d’action quick/long win.

Le webinar sera animé par Audrey Durand, Consultante Content Marketing, Étienne Gousseau, Consultant & Head Of SEO et Lionel Cherpin, Directeur Conseil et CEO d’Empirik.

Pour ne pas passer à côté de ces précieux conseils, n’oubliez pas de vous inscrire au webinar qui aura lieu le 2 juillet prochain à 10h. Si vous n’êtes pas disponible le 2 juillet prochain, vous pouvez toujours vous inscrire au webinar et profiter du replay, une fois ce dernier disponible.