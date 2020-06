Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes bel et bien entrés dans l’ère du numérique. Notre monde se digitalise et les entreprises sont les grands acteurs de ce changement structurel. Le digital est partout, dans tous les domaines d’activité, dans tous les métiers, dans tous les départements des entreprises. En tant que manager, ou dirigeant d’entreprise, vous devez être en mesure d’appréhender cette transformation digitale.

Les entreprises doivent entamer leur transition numérique

Le certificat de formation continue Transformation Digitale des Organisations (TDO) initié par l’emlyon business school est une formation de 17 jours qui se déroule sur plusieurs mois consécutifs. Un total de 119 heures qui vous permettront de plonger dans l’ère du numérique, d’en comprendre les rouages et d’insuffler cette dynamique au sein de votre entreprise. Si vous avez conscience de la transformation digitale mais que vous ne savez pas comment votre entreprise pourrait en tirer profit, cette formation est certainement faite pour vous.

D’après le baromètre de Bpifrance le Lab et de l’institut Rexecode, seuls 53% des PME françaises auraient débuté leur transition numérique. 82% d’entre elles, affirment que cette démarche est indispensable. La mise en place de nouveaux dispositifs informatiques favorise le travail collectif, permet d’optimiser la production ou d’améliorer la relation client.

En France, 92% de la population est en ligne et chaque internaute français passe en moyenne 4h38 sur Internet chaque jour. Un simple aperçu du potentiel qu’offre le numérique aux entreprises. Selon Sandrine Plasseraud, fondatrice et présidente de We Are Social France :

“Malgré les différentes controverses autour de la vie privée, du piratage ou encore des fake news, le monde continue d’adhérer plus que jamais à Internet et aux médias sociaux. Les marques doivent aujourd’hui élaborer des stratégies créatives pour tirer le meilleur parti de la transformation des usages, en particulier en ce qui concerne l’intégration de la vidéo ou encore l’adaptation à la commande vocale”.

Programme TDO : un parcours de 17 jours adapté aux managers

Le certificat TDO mixe plusieurs types d’enseignements. Cours théoriques, retours d’expériences, ateliers pratiques… Durant ces 17 jours, des professionnels du monde du digital vont vous permettre d’acquérir des compétences clés pour piloter un projet de transformation digitale au sein de votre entreprise.

En prenant part au certificat TDO, vous serez en mesure de poser un diagnostic opérationnel sur les blocages de la transformation au sein de votre entreprise ou sur les leviers actionnables tout de suite. Vous allez acquérir des compétences qui vont vous permettre d’établir une stratégie claire et développer votre leadership transformateur. Vous accompagnerez votre entreprise dans la conduite du changement afin de mieux appréhender le virage du digital.

En 2020, la transformation digitale des entreprises s’inscrit comme une étape indispensable. Les organisations doivent être en mesure d’automatiser leurs processus internes pour gagner en productivité et permettre aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Prendre le virage du numérique c’est évidemment répondre aux besoins de ses clients.

Tout au long de ce programme, vous découvrirez notamment l’enjeu des données clients, la manière de les collecter et de les utiliser. 90% des professeurs qui composent le corps professoral de ce certificat sont des docteurs spécialisés dans le digital et adeptes des méthodes pédagogiques innovantes. Bref, 17 jours au cours desquels vous plongerez dans l’univers du digital pour mieux en imprégner votre organisation et vos équipes.