Google permettra bientôt aux clients G Suite de passer des appels Google Voice directement depuis leur boîte de réception Gmail. Une fonctionnalité qui leur fera gagner du temps, tout en facilitant leur parcours d’utilisation.

Google Voice arrive dans Gmail

C’est sur le blog de G Suite que Google a annoncé l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. Disponible sur les navigateurs Chrome et Firefox depuis un ordinateur ainsi que sur les applications iOS et Android, celle-ci permettra de passer et de recevoir des appels Google Voice directement depuis une boite de réception Gmail, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet.

S’affichant dans un panneau latéral à droite de l’écran, l’interface reprend le design natif de l’application web Google Voice. L’utilisateur ne sera donc pas déboussolé et pourra utiliser cette nouvelle fonctionnalité de façon instinctive.

Dans le même temps, Google annonce également qu’il sera possible de transférer des appels depuis Google Voice, que ce soit à travers la version web ou mobile. La firme détaille : “En quelques simples étapes, vous pouvez transférer un appel à la personne appropriée, que ce soit à travers la suggestion intelligente de contact, en recherchant un contact dans votre répertoire, ou en rentrant manuellement le numéro de téléphone visé“.

L’arrivée de ces fonctionnalités est prévue à partir du 3 juin 2020. Comme d’habitude, il faudra sûrement attendre quelques jours après cette date avant de voir ces options arriver sur votre interface puisque Google procède bien souvent par un déploiement par vagues.

Succès pour G Suite

Comme nous l’avons précédemment souligné, cette fonctionnalité permettant de passer des appels Google Voice depuis Gmail ne sera disponible que pour les clients G Suite. Cette suite d’outils et de logiciels de productivité développée par Google connaît un véritable succès auprès des professionnels. En effet, malgré une augmentation de prix au début de l’année 2019, G Suite a tout de même passé le cap des 6 millions de clients en 2020.

Signe de bonne santé, ce record n’est pour autant pas une raison valable pour Google de se reposer sur ses acquis. Comme le prouve ces nouvelles fonctionnalités, la firme de Mountain View continue de chercher des moyens de faciliter la connexion entre ses différents services afin d’offrir une expérience utilisateur optimale à ses clients.