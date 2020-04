Une crise est un événement imprévu qui doit souvent être géré dans l’urgence. Les entreprises peuvent y faire face à n’importe quel moment et sont souvent peu préparées à ce phénomène.

Le monde fait actuellement face à une crise mondiale et sanitaire avec la pandémie de COVID-19. Les pays, les entreprises et les citoyens ont depuis quelques semaines dû revoir l’organisation de leur quotidien. Afin d’accompagner les entreprises dans la gestion de cette crise et préparer au mieux d’éventuelles futures crises, Talkwalker propose gratuitement deux modules de gestion de crise.

Comment préparer la gestion d’une crise ?

Fort de son expérience auprès de clients ONE LIFE, AccorHotels ou ATOS grâce à sa plateforme de veille et d’analyse du web et des réseaux sociaux, Talkwalker accompagne les organisations dans la détection des signaux faibles d’une crise, dans le monitoring des conversations et les insights sociaux et conversationnels d’aide à la prise de décision. L’entreprise met aujourd’hui en accès libre et gratuit deux modules de gestion de crise à destination des organisations.

Le premier permet de réduire les risques et vous aide à élaborer un plan en cas de début de crise. Un schéma complet qui peut servir lors d’une crise, mais également lors de l’émergence d’un problème qui pourrait s’amplifier et avoir de graves conséquences. Le module pose des questions, qui en fonction des réponses et donc de votre situation, permet d’orienter vos décisions grâce à une vraie trame d’aide à la prise de décision.

Par exemple, si une crise est déclenchée et que cette dernière risque de s’aggraver vous avez deux possibilités :

Répondre en toute honnêteté et publier des excuses

Suivre la crise et préparer les réponses adéquates en temps voulu

Le second module est une check-list afin d’évaluer toutes les étapes de la crise. De cette manière, lorsque celle-ci intervient, vous pouvez prendre de la hauteur sur l’ensemble des étapes à respecter de manière exhaustive.

Par exemple, s’agit-il d’une vraie crise ou bien d’une fausse note ? Parfois, un simple tweet peut suffire à résorber un problème.

Autre exemple, en fonction de la gravité de la crise et de son impact, il peut-être conseillé d’arrêter les publicités sponsorisées.

Il est également essentiel de préparer la sortie de crise afin d’anticiper la suite pour votre entreprise. Pour cela, il faut définir une stratégie uniforme au sein de l’organisation, afin qu’il n’existe aucune contradiction au sein de cette dernière.

À propos de Talkwalker

Talkwalker est un outil de veille et d’analyse du web et des réseaux sociaux. L’objectif étant d’utiliser le social listening, pour être à l’affût de ce qui se dit sur votre entreprise, mais également d’analyser les réactions, sur le web, à la radio, sur les réseaux sociaux, afin d’agir dans les meilleures conditions.

De cette manière, vous pouvez facilement identifier les problèmes et les régler, avant que ces derniers ne prennent une ampleur trop importante et génèrent une crise. Talkwalker permet également de détecter de nouveaux influenceurs sur votre territoire de marque.