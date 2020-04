Cloudflare est une entreprise spécialisée dans l’infrastructure du web. Comme le relaie ZdNet, elle a annoncé qu’elle cesserait prochainement son usage du service reCAPTCHA de Google. hCAPTCHA sera le nouveau partenaire de l’entreprise pour détecter les robots. D’ailleurs, savez-vous ce que signifie CAPTCHA ? On vous l’explique juste ici.

Cloudflare délaisse le service de Google

Le CAPTCHA de manière générale permet de s’assurer qu’une présence humaine est bien derrière un ordinateur, afin de bloquer les bots. Il suffit de cliquer sur des images correspondant à un mot ou alors de réécrire une suite de signes, lettres et chiffres.

Aujourd’hui, Cloudflare annonce changer de service et délaisser Google pour passer à hCAPTCHA. La raison de ce changement, selon Matthew Prince, le PDG et co-fondateur de Cloudflare, est le prix du service de Google. Ce dernier a, en effet, fait le choix de faire payer l’utilisation de son reCAPTCHA. Pour Cloudflare, cela pourrait ajouter des coûts estimés en millions de dollars chaque année.

Le PDG a indiqué “C’est tout à fait dans leur droit. Cloudflare, compte tenu de son volume, a sans doute imposé des coûts importants au service reCAPTCHA, même pour Google. Si la valeur de la formation à la classification des images ne dépasse pas ces coûts, il est tout à fait logique que Google demande un paiement pour le service fourni”.

hCAPTCHA, meilleur outil en matière de vie privée ?

hCAPTCHA, le nouveau service auquel va faire appel la société sera fourni par Intuition Machines Inc. Cette dernière est une société qui loue son service à des clients souhaitant faire des expériences de classification d’images. Elle rémunère ensuite les sites web pour qu’ils intègrent hCAPTCHA. Cependant, Cloudflare a rapidement indiqué ne pas être payé par la société californienne. C’est même l’inverse qui se produira. Prince a déclaré que sa société rémunérera Intuition Machines Inc. de façon à ce qu’elle ait les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins.

Une autre des raisons de l’abandon de reCAPTCHA pourrait être le manque de sécurité de Google en termes de vie privée. Le PDG de Cloudflare a déclaré que hCAPTCHA collecte bien moins de données que le service de Google. Cette démarche vers plus de sécurité est importante pour l’entreprise, car elle va lui permettre de filtrer le trafic de son site web. De plus, elle s’inscrit dans les efforts entrepris par l’entreprise pour progresser dans ce domaine. En 2018, elle lançait le service DSN le plus sécurisé et le plus rapide d’internet. Enfin le passage de hCAPTCHA devrait satisfaire ceux qui ont, par le passé, critiqué Cloudflare pour son usage de reCAPTCHA.