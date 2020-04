L’application IGTV fait peau neuve et revoit son design afin de mieux mettre en avant le contenu de ses créateurs, mais cela sera-t-il suffisant pour la rendre plus populaire ?

IGTV ne baisse pas les armes

En 2018, IGTV était lancée sous forme d’application à part entière, mais aussi en tant qu’onglet intégré dans Instagram. Elle n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté, et ce malgré plusieurs tentatives pour la rendre plus engageante pour les créateurs ainsi que les utilisateurs. En février 2019 par exemple, Instagram intégrait l’aperçu vidéo IGTV dans le fil d’actualité afin de le rendre plus accessible, un effort qui semblait vain puisque l’icône IGTV a tout bonnement été supprimée d’Instagram au mois de janvier 2020.

Comme le précise The Verge, l’application Instagram possède 10 millions d’avis sur l’App Store et le Google Play Store, tandis qu’IGTV n’en a que 26 000 au total sur les deux plateformes. Cela donne un ordre d’idée sur la (non) popularité d’IGTV…

Le réseau social n’a toutefois pas jeté l’éponge : l’application vient en effet de subir une refonte totale et promeut de manière bien plus efficace le travail de ses créateurs.

Plusieurs nouveautés au programme

En plus d’avoir revu son design, la plateforme a également intégré un onglet « Discover », que l’on peut comparer avec « Explore » d’Instagram. Ce dernier vous propose du contenu susceptible de vous plaire selon vos likes et les personnes que vous suivez. Jusqu’alors, l’application ne montrait que des vidéos de personnes déjà suivies ou du contenu populaire, et il fallait se rendre sur la barre de recherche afin de trouver davantage de vidéos.

Par ailleurs, les créateurs vont pouvoir mettre en avant leurs vidéos IGTV en story avec une preview de 15 secondes, quand une simple image statique s’affichait dans la version précédente de l’application. Cette fonctionnalité va probablement encourager davantage d’utilisateurs à se rendre sur le contenu. Enfin, les créateurs vont aussi disposer d’un mode main libre leur permettant de filmer des vidéos plus attrayantes.

IGTV semble avoir pris la bonne direction pour s’améliorer, et il est clair que la monétisation prochaine des contenus entrera également en jeu dans sa popularité.